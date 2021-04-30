溫州縣官與女下屬互稱「寶貝」卻「錯Group」 官方介入調查（組圖）

浙江溫州文成縣應急管理局副局長趙青松，疑在微信工作群組內，與一名女下屬互稱「寶貝」，對話截圖後被曝光，引來熱議。當局表示，有關部門已就此介入調查。

近日，一張「文成廣電工作群」內的男女曖昧對話記錄截圖，在內地網絡上被瘋傳。當中，一名為「趙青松台長」的群組成員群組發訊息稱：

寶貝，下午好，下午組織部來局裡考核我，讓我抱抱寶貝，我愛寶貝。

而另一成員「陳碎芳」隨即回應稱：

親愛的，下午好。你棒棒噠，寶貝也愛你，抱抱我的最愛。

另一張截圖顯示，陳碎芳在回覆「趙青松台長」後即又撤回訊息，並發送一個大笑的表情貼圖。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據報2人疑誤認工作群組為私聊，造成「錯群」。截圖流出後，即在網絡上引來熱議。有網民稱：

寶貝出事了。 多麼親密的同事關係，領導群眾融為一體。

綜合內媒周四（29日）報道，文成縣委宣傳部證實，趙青松為現任文成縣應急管理局副局長；陳碎芳則是文成縣融媒體中心工作人員。目前當局已介入調查。

另據內媒周五（30日）引述文成縣委當局內部消息透露，當地縣紀委或已介入調查。

文成縣政府官網顯示，趙青松，男，漢族，1965年3月出生，浙江文成人，2012年3月至2017年8月出任文成縣廣播電視台副台長；後歷任文成縣林業局副局長等職，2020年4月擔任文成縣應急管理局副局長至今。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁