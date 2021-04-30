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中澳關係惡化 中國大使暗示旅遊業是下一受影響行業？

國情動向 11:39 2021/04/30

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中澳關係持續惡化，澳洲傳媒報道，中國駐澳洲大使成競業周四（29日）提到，澳洲對華人社區的種族歧視正在增加，暗示旅遊業可能是受兩國緊張影響的下一個產業。

據《澳洲人報》，成競業周四向中國工商業委員會視像講話，警告澳洲不要指望國際邊界重新開放後，高利潤的中國赴澳遊客市場復甦。報道指出，在新冠肺炎疫情前，到2019年底，中國赴澳游客人數創紀錄達一年144萬人次，每年消費124億澳元，佔外國遊客總支出27％。

不要指望中國赴澳遊客市場復甦

中國駐澳洲大使成競業

成競業提到，對華社區的種族歧視增加，或給中國旅客的回歸造成障礙，「我擔心的是，中國遊客是否像以前那樣受到歡迎，是否有一個友好、有利的環境有利於他們的返回」。

【中澳貿易戰】澳洲葡萄酒季度對華出口暴跌96%

澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感

據中國駐澳大使館網頁，成競業在澳中工商業委員會活動致辭時，指當前中澳關係的困難局面，中方不願看到，亦不是由中方造成，強調中方從未挑起事端。

他稱，澳方對華認知發生改變，一些人似乎不再視中國為合作夥伴，愈來愈把中國看作是一種威脅和挑戰，日益從意識形態偏見和地緣政治視角來解讀中國的政策。「如果把中國視為威脅，中澳關係如何能夠不出現麻煩？」

批澳撕毀「一帶一路」協議 搞反華「小圈子」沒出路

他又稱，另一種觀點認為，近年來中澳關係惡化的責任在中方，澳是中國「脅迫外交」的「受害者」。但他稱，是澳方一系列消極舉措，包括干涉中國內政、渲染「中國威脅論」、隨美對中國抗疫作出挑釁、對中方在澳機構和人員的公然騷擾、近期無理撕毀維多利亞州政府「一帶一路」合作協議等，都毒化了兩國關係氣氛，損害了雙方關係的基礎。

他指出，中方所做的一切均是為了維護自身正當權益，防止兩國關係進一步下滑，並促使中澳關係早日重返正軌。而固守意識形態偏見和冷戰思維，將中國視作威脅是沒有出路的；肆意損害雙方互信，給正常的合作交往人為設限是沒有出路的；想通過拉幫結派，搞反華「小圈子」也是沒有出路。

澳洲撤「一帶一路」協議 中國外交部斥開「歷史倒車」

澳洲國防軍總司令警告 台海衝突將是「災難性」

責任編輯：林佩怡

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