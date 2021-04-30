「假人權、真霸權」 新疆官員：美西方反華勢力制裁是廢紙

中國外交部再舉行涉疆問題新聞發布會，反駁西方國家在新疆問題的對華指控，新疆政府新聞發言人徐貴相表示，美西方反華勢力的制裁是廢紙一張，是「假人權、真霸權」，將激發相關產業動力，走向成熟強大。

徐貴相周五（30日）表示，從短期看，美西方的制裁會對新疆一些企業帶來一定影響，企業部分產品可能出口受阻，利益受損；但從長遠看，新疆企業將繼續加大科技投入力度，提高產品質量，進一步提升市場競爭力，更好地開拓國際市場。

他又稱，美西方的無理制裁，讓中國民眾看清他們「假人權、真霸權」的面目，必將激發支持新疆受制裁產業和企業的熱情和動力，推動產業和企業渡過眼前困難，走向成熟強大。

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另外，伊犁服飾企業的員工代表艾麗達·吐爾阿合買提，在場反駁有關「強迫勞動」的指控，稱自己工作3年多，學會使用電腦、統計，更成為公司人事主管，生活有了很大改善。

她強調自己是自願選擇到公司上班的，「我們在廠裡沒有受到任何歧視，宗教信仰、生活習俗、使用民族語言的權利都得到極大尊重，怎麼說是『強迫勞動』呢？我想問問那些人，我們靠自己的雙手養活自己、補貼家人，追求美好的生活難道有錯嗎？」

▲ 伊犁服飾企業的員工代表艾麗達·吐爾阿合買提（右）

另外，新華社報道，新疆發展研究中心周五發布研究報告《「謠言製造者鄭國恩」的涉疆謬論與事實真相》，質疑德國人鄭國恩（Adrian Zenz）非學者、中國問題研究專家，而是美國所謂「共產主義受害者紀念基金會」成員，「是極右翼宗教極端分子，是美國情報機構操縱設立的所謂研究機構骨幹，是西方反華勢力豢養的『打手』，更是一名與『東突』組織呼應唱和的幫兇」。報告批評鄭國恩炮製一系列所謂涉疆「研究報告」，大肆污蔑新疆，政治動機陰險、內容粗製濫造、邏輯漏洞百出、結論荒誕至極。

美國去年以侵犯新疆人權為由，制裁一些中國官員、實體及企業；今年初又宣布禁止從新疆進口棉花和番茄產品。美國與歐盟、英國、加拿大早前也夾擊，就新疆人權議題制裁中國官員；中方之後反制裁。

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責任編輯：林佩怡

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