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內地女童13歲懷孕生子後二度嫁人 父共收15萬禮金 警方調查（組圖）

社會熱點 14:08 2021/04/30

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江蘇連雲港一名女童被揭年僅13歲就懷孕，生子後第二度出嫁；其父親因女兒兩次婚姻獲禮金共約15萬元（人民幣，下同）。事件引起熱議，當地婦聯周一（26日）稱，將介入調查並全力幫扶。

綜合內媒報道，連雲港一名從事汽車維修的黃姓男子向傳媒稱，自己於2019年10月與當地女子張蘇（化名）成婚後同居，1個月後發現張女懷孕，故於當月即以6萬6千元彩禮訂婚。其後進行孕檢時，卻發現張女實際年齡不滿14歲，即成婚時張女僅13歲，分娩時年僅14歲。

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醫院方隨即報警。事件震驚黃家，因此前媒人做媒時稱，張女有17歲。

後於2020年5月，張女誕下一子。2021年1月，張女留下孩子離開，自此失聯。此後，黃男為孩子辦理戶口時進行DNA檢測，結果卻發現黃與張所生男嬰亦無親子關係。及後，黃的胞姐更於網上驚見張女於山東與他人結婚的視頻。

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澎湃新聞報道，張父於張女回娘家再嫁後，又獲8萬8千元彩禮。惟其父及媒人均聲稱不知道張女年齡。被問及為何女兒未成年就要嫁人時，張父僅稱：

沒法說，現在家裡面還困難。

當地村幹部則稱，張女一家向來貧窮，孩子早已輟學，村裡人一直以為張女出外打工，沒料到卻已結婚生子；張父則年長不能勞動，村方每年均替其向民政部門申請援助，2年前更為其申請危房改造。

據報目前警方已介入調查。當地婦聯周一（26日）則稱，針對有關事件，將介入調查核實，並在原則範圍內全力幫扶。據內地法律規定，女性法定結婚年齡為20歲；與未滿14歲的女童發生性行為，無論女方自願與否，均作強姦罪論處。

事件於網絡上引起熱議，網民反應：

這彩禮不就是賣閨女嗎？

這真的是2021年嗎？

電視劇都不敢這麼拍。

【國際婦女節2021】婦女能頂半邊天！三八婦女節、內地女性成就冷知識

職場異性相處 工行內部機構倡「避免單獨聚餐」 網民熱議（第二版）

責任編輯：黃良潤

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