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經濟學人：台灣成為「世上最危險之地」

國情動向 13:20 2021/04/30

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兩岸與中美關係日益緊張，英國《經濟學人》雜誌以封面故事形容，台灣是「地球上最危險的地方」。 經濟學人認為，中美與兩岸的軍事平衡改變，使得過去關於台灣地區的戰略模糊正在瓦解，而台海一旦爆發戰爭會是大災難，這不只因為可能導致中美兩個核大國對抗升級，還因為台灣是世界芯片產業的中心。

    點擊圖片放大

經濟學人文章稱，中美戰略模糊過去一直保持了台灣地區和平：北京視台灣為中國一部分，台北也承認一個中國原則，美國同意北京主張並與之建交，但設法確保了兩岸維持分治現狀。

不過，這模糊今天正在瓦解：台灣不再認同自己屬於中國一部分，選出有分離傾向的政府，美國則開始擔心自己再無法威懾中國大陸不要武統台灣。

美若明確會援台 情報總監料中國會這樣

美國前軍官：為台灣而戰最蠢賭博 重傷就還神

文章表示，台海戰爭會是大災難，除了可能引發中美核升級，原因還在於經濟。台灣是世界芯片產業中心，台積電則是世上最值錢芯片製造商，供應全球84%高端芯片。假如生產中斷，全球電子工業的損失會無法估量，而且台積電技術也許領先10年，中國大陸或美國的同行可能需要多年方能補上。

文章續稱，更大的原因是，台灣是中美大角力場所。儘管美台之間沒有盟約，中國大陸攻台仍會為美國造成軍事、外交和政治考驗。「倘美軍第七艦隊沒有來，中國一夜之間即會成為亞洲的主導力量。美國在世界各地的盟友都會知道自己不可依靠美國。美利堅盛世（Pax Americana）會灰飛煙滅。」

時代周刊：美國或「夢遊」走入與中國戰爭

澳媒：中國055型萬噸大驅令美國羞愧

文章指出，中國大陸25年來軍力增長令美國改變了看法，解放軍過去5年有90艘大型艦艇下水，是美軍在西太平洋的4至5倍；大陸每年生產100架先進戰機，並部署了能夠精確打擊台灣，以及美軍日韓關島基地的導彈。美軍在台海戰爭推演當中，開始吃敗仗。

但對於部分美國人認為，中國大陸會倚仗軍事優勢而直接推行武統，不把武統視作最後手段，經濟學人認為這分析太過悲觀。

文章指，中國共產黨正值建黨100年，正以繁榮、穩定，以及中國在世界上的地位來建立威信，戰爭反而會威脅這一切。文章反問為甚麼現在就選擇武統，而非等待機會變得更加有利時才統一國家？但文章同時坦言，美國沒有人能確認北京領導人的意圖，而中方對統一的耐性很可能隨時間減少。

外媒：中美各像箭豬與狐狸 狐狸多謀但箭豬更懂這樣

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責任編輯：連兆鋒

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