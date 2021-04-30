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【中美角力】楊潔篪：中國無意否定美國政治制度 要相互尊重

國情動向 13:57 2021/04/30

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中美緊張關係未緩解，中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，在《人民日報》周四（29日）刊登的文章中寫到，中國無意否定美國或其他國家的政治制度和發展道路，也不謀求在世界推廣中國的政治制度和發展道路，但若有人要挑戰中國共產黨、中國政治制度和領導體制，中國人民也絕不會答應。中國將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

楊潔篪撰文紀念中美「乒乓外交」50周年，提到回首中美關係發展的風雨歷程，得出重要啟示。他認為，中美應該也完全可以實現和平共處、合作共贏。50年來中美能在諸多領域合作並取得成果，根本原因是雙方能從兩國和兩國人民的共同利益出發，在尊重彼此的政治制度和發展模式的基礎上求同存異。

「乒乓外交」50周年 王岐山：中美合作是唯一正確選擇

【中美角力】王毅強調中美要「平視」 提三大潛在合作領域

他指出，1972年發表的「上海公報」中就明確指出，中美兩國社會制度和外交政策有著本質的區別，同意各國不論社會制度如何，都應根據尊重各國主權和領土完整、不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處的原則來處理國與國之間的關係。

楊潔篪強調，中美存在一些分歧是正常，關鍵是要相互尊重，平等相待，以建設性方式加以管控和處理，確保中美關係沿著正確方向發展。

促平等相待 批美方有人冷戰零和思維

同時，他寫到，中美合作可以辦成有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是災難。作為擁有14億人口的發展中大國，中國市場潛力不可限量；樂見美國在華企業獲得成功，同中方一道維護產業鏈、供應鏈安全穩定，更好實現互利共贏。而中方願繼續與美方就反恐、防擴散等國際地區問題並在聯合國、二十國集團等多邊框架內加強合作。

楊潔篪又稱，民間交往是中美關係健康穩定發展的重要基礎和不竭動力，批評近年美方一些人抱持冷戰零和思維，不斷給兩國正常民間交流製造干擾、設置障礙，是站在了歷史的錯誤一邊和兩國人民的對立面，注定不得人心。

他強調，要認真傾聽兩國人民求和平、促發展、謀合作的心聲，為兩國地方、企業、智庫、媒體、民間團體等開展交往合作創造有利條件。並希望美方與中方一道繼承和發揚「乒乓外交」所承載的精神，認清世界大勢，順應時代潮流，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

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責任編輯：林佩怡

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