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美制裁「狠毒」華為手機市場遭瓜分 余承東：高端讓給了蘋果

國情動向 15:13 2021/04/30

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中美科技戰下，美國制裁中國電訊設備巨頭華為，影響明顯。華為消費者業務CEO余承東周五（30日）在朋友圈發文指，短短兩年不到的時間，美國對華為先後4輪制裁，「一輪比一輪狠毒」，逼到華為極端困難、無法發貨。

余承東談到華為智能手機市場份額的變化，稱高端市場主要讓給了蘋果（Apple），中檔及低端市場讓給了三星、OPPO、VIVO和小米。

他補充，目前華為手機/平板國內市場高端讓給了蘋果，中低端讓給了OPPO、VIVO和小米；海外讓給了蘋果、三星及國內同行。

（網上圖片）

事實上，受智能手機銷售下滑拖累，華為首季營收下滑16.5%。而研究公司Canalys最新數據顯示，今年首季華為在中國出貨量按年銳減一半，只有1490萬部；市佔率從上年同期的41%降至16%，排第三。

排名第一的VIVO，首季手機出貨量達2160萬部，按年增長79%，市場佔比23%；OPPO緊隨其後，出貨量2060萬部，按年增長65%，市場佔比22%。小米出貨量按年增長75%，為1350萬部，市場佔比15%，排第四。蘋果出貨量1200萬部排第五，按年增長49%，市佔13%。

值得注意，據蘋果公布，上季大中華區收入創新高，達177.28億美元，按年升87.5%。除了因新iPhone上市外，亦吸收了華為損失的部分市佔率。

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責任編輯：林佩怡

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