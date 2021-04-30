  • 29°C
香港時間 : 2021430日 (五) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

每賣1張票倒蝕66元 珠海擬拆除全國首條「無辮」有軌電車

社會熱點 15:30 2021/04/30

分享：

啟用不到4年的珠海有軌電車，因技術問題及嚴重入不敷支，正面臨拆除

珠海在2017年中落成並啟用的全國首條「無辮」有軌電車（毋需架空電纜，靠地面供電），因技術缺陷、嚴重入不敷支等原因在今年初停止運作。市政府昨日（29日）正式就是否全面拆除電車徵詢公眾意見，並交代營運上面對的難題，其中提到電車每張票僅售1元（人民幣，下同），成本卻高達67元。

珠海市交通運輸局新公布的文件指，有軌電車線路全長8.89公里，設站14座，總投資13.27億元。營運期間，日均客流3,378人次，強度為每日每公里404人次，僅相當於預測的5%。極低的客流導致嚴重入不敷支，3年來總計票務收入387萬元，遠低於近3億元的成本；每名乘客的運輸成本（含資產折舊）約67元，而實際票價僅為1元，相當於每服務1人，需要補貼66元。此外，部分列車已達到架修年限，要恢復運行，維修費估計達2,880萬元。

技術方面，有軌電車引進的「國外第三軌地面供電技術」也存在缺陷，啟用至今已進行11次較大的技術改造，仍未解決問題，且供電系統故障率呈上升趨勢，多次發生事故。由於供電系統故障，列車曾發生過雨水滲入地面供電模塊，導致漏電、短路冒煙等77宗中斷行車事故。文件指，如果繼續保留電車，將至少需花費9,420萬元改造供電系統，後續同樣面臨客流低、運營成本高的情況。如果拆除，則可避免營成本投入擴大，並可增加機動車車道。

電車是否拆除已在當地有較一致的意見，今年2月的珠海兩會上，多名人大、政協委員都建議市委市政府放下包袱，敢於實事求是，早日拆除電車。

除了本次的1號線，珠海原本還打算修建多條線路，使其成網運行。按照最初規劃，珠海有軌電車的線路至有9條，而1號線二期工程全線計劃設車站13座，沿線經健民路、三台石路、前河北路、前山立交南、粵海路、桂花南路，終點位於珠海站。不過，這些計劃現時已經幾乎無人再提起。

【大灣區】深圳籌建伶仃洋通道通珠海 距港珠澳橋僅20公里（第二版）

珠海有軌電車投資30億年年蝕億元  營運3年擬拆除（有片）

【大灣區】廣州地鐵擬通港珠澳大橋珠海口岸  港人北上新途

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

經濟 珠海 電車 工程 運輸 中國 交通 廣東省

下一篇文章

外媒：美斯會打中國科興疫苗 代表阿根廷出戰美洲盃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地名嘴爆吳孟達片酬開價低 嘆真是良心價（第二版）
內地名嘴爆吳孟達片酬開價低 嘆真是良心價（第二版）
【娛樂圈風暴】趙薇被凍結數百萬股權 那英、趙本山、唐嫣等註銷公司引議（組圖）（第二版）
【娛樂圈風暴】趙薇被凍結數百萬股權 那英、趙本山、唐嫣等註銷公司引議（組圖）（第二版）
美國洛杉磯發生槍擊案 一中國公民遇害（組圖）（第二版）
美國洛杉磯發生槍擊案 一中國公民遇害（組圖）（第二版）
鄭爽77天片酬1.6億當局調查 胡錫進說中國娛樂圈畸形高薪（第二版）
鄭爽77天片酬1.6億當局調查 胡錫進說中國娛樂圈畸形高薪（第二版）
加拿大中國留學生地鐵站遇刺 據報有人阻撓施援者（組圖，有片）
加拿大中國留學生地鐵站遇刺 據報有人阻撓施援者（組圖，有片）
【大灣區】深圳大學籌劃在香港建立校區
【大灣區】深圳大學籌劃在香港建立校區