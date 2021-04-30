每賣1張票倒蝕66元 珠海擬拆除全國首條「無辮」有軌電車

▲ 啟用不到4年的珠海有軌電車，因技術問題及嚴重入不敷支，正面臨拆除

珠海在2017年中落成並啟用的全國首條「無辮」有軌電車（毋需架空電纜，靠地面供電），因技術缺陷、嚴重入不敷支等原因在今年初停止運作。市政府昨日（29日）正式就是否全面拆除電車徵詢公眾意見，並交代營運上面對的難題，其中提到電車每張票僅售1元（人民幣，下同），成本卻高達67元。

珠海市交通運輸局新公布的文件指， 有軌電車線路全長8.89公里，設站14座，總投資13.27億元。營運期間， 日均客流3,378人次，強度為每日每公里404人次，僅相當於預測的5%。極低的客流導致嚴重入不敷支，3年來 總計票務收入387萬元，遠低於近3億元的成本；每名乘客的運輸成本（含資產折舊）約67元，而實際票價僅為1元，相當於每服務1人，需要補貼66元。此外，部分列車已達到 架修年限，要恢復運行，維修費估計達2,880萬元。

技術方面，有軌電車引進的「國外第三軌地面供電技術」也存在缺陷，啟用至今已進行11次較大的技術改造，仍未解決問題，且供電系統故障率呈上升趨勢，多次發生事故。由於供電系統故障，列車曾發生過雨水滲入地面供電模塊，導致漏電、短路冒煙等77宗 中斷行車 事故。 文件指，如果繼續保留電車，將至少需花費9,420萬元改造供電系統，後續同樣面臨客流低、運營成本高的情況。如果拆除，則可避免營成本投入擴大，並可增加機動車車道。

該 電車是否拆除已在當地有較一致的意見，今 年2月的珠海兩會上，多名人大、政協委員都建議市委市政府放下包袱，敢於實事求是，早日拆除電車。

除了本次的1號線，珠海原本還打算修建多條線路，使其成網運行。 按照最初規劃，珠海有軌電車的線路至有9條，而 1號線二期工程全線計劃設車站13座，沿線經健民路、三台石路、前河北路、前山立交南、粵海路、桂花南路，終點位於珠海站。 不過，這些計劃現時已經幾乎無人再提起。

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責任編輯：陳建錫

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