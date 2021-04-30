內地4月官方與財新製造業PMI一降一升 數據彰顯3問題

4月官方製造業PMI（採購經理指數）為51.1，低於上月0.8個百分點；財新製造業PMI錄51.9，較上月回升1.3個百分點。儘管二者的行業分布有不同側重，但數據共同反映出製造業企業面臨原材料價格上漲、運價壓力帶來的隱憂，同時市場需求仍待進一步加強。

數據有差異的原因

由於財新和官方PMI調查樣本企業行業分布、規模大小存在差異，通常認為財新調查更偏重中小企、行業上側重輕工業和服務業，官方指數則更傾向於大型企業和重工業。兩項指標之前也出現過數次背離。

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數據揭示3問題

需求動力仍待加強

國家統計局公布，4月新訂單指數為52.0，比上月回落1.6個百分點，表明製造業市場需求擴張有所放緩。

路透社引述紅塔證券的李奇霖分析，生產往往和需求是同步的，在需求出現減弱跡象的時候，生產自然也會出現回落。在生產和需求邊際走弱的時候，企業對後續的生產經營活動預期也在下滑。

他認為，內需其實恢復得也不太好，新訂單指數有所回落。這主要是因為在大宗商品持續上漲的背景下，企業利潤被侵蝕，使得居民資產負債表修復得比較慢。

原材料漲價影響上游企業

本輪大宗商品價格漲勢凶猛，分析師們認為需求端的動力仍待加強，以穩固經濟回升力度。

財新公布的新聞稿指出，4月購進價格指數繼續在擴張區間上升，刷新2017年12月以來的最高值，原材料市場價格繼續推動製造業企業成本上升。

紅塔證券的李奇霖和孫永樂認為，往後來看，市場更擔心的是上游價格上漲對企業盈利的影響，當原材料價格處於高位，企業沒有動力繼續主動補庫存和擴大產能。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，價格指數上漲已持續數月，仍未見改善跡象。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

供應配送問題仍嚴峻

官方PMI還提到，供應商配送時間指數為48.7，比上月下降1.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間延長。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，有調查企業反映，芯片短缺、國際物流不暢、貨櫃緊缺、運價上漲等問題依然嚴峻。高技術製造業供應商配送時間指數連續3個月低於44，企業原材料採購週期持續延長，正常生產活動受到一定影響。

责任编辑：尹航

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