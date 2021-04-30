意大利最大電訊商擬中止合約 不使用華為5G設備

▲ 華為或被意大利最大電訊商中止合約

在歐美聯手夾擊下，華為在歐洲的5G業績或再度受挫。路透社報道，意大利電訊（Telecom Italia）正計劃取消與華為公司簽署的合約，該合約允許華為提供設備，部分參與意大利的5G網絡建設。該公司是意大利最大的電訊企業，同時是華為歐洲的最大客戶之一。報道指，失去合約，華為的業務將遭受打擊。

報道引述多名消息人士指，意大利電訊​已經向華為發出信函，通知取消合約的意向。該​公司最初計劃與華為、愛立信（Ericsson）簽約，隨後又增加了諾基亞（Nokia），但現在整份合約將由愛立信和諾基亞兩家平分。報道指，意大利政府並未徹底禁止華為，但目前的立法要求政府對與非歐盟供應商簽署的5G合約設置嚴格的條件。而上述​公司是華為在歐洲的最大客戶之一。失去本次合約，將讓華為遭受打擊。意大利電訊和華為均未有回應報道。

意大利電訊實際上已排除華為參與其5G網絡核心的建設，去年在意大利及巴西5G核心設備的招標中，也沒有邀請華為。華為意大利分公司總裁Luigi De Vecchis當時表示，相信意大利電訊的決定是出於商業考慮，與英國等的「政治性決定」不同，華為將繼續與該公司合作。他又強調， 跟隨美國抵制華為的策略，將令整個歐洲蒙受巨大損失。

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責任編輯：陳建錫

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