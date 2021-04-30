【大灣區】深圳支持皇崗口岸、沙頭角建免稅城 探索「深圳樣本」

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美若明確願介入台海衝突 美情報總監料中國會這樣 京回應（第二版）
深圳市商務局近日提出積極爭取國家政策支持，規劃建設粵港澳大灣區免稅城，探索中國特色市內免稅店「深圳樣本」，支持在皇崗口岸、沙頭角建設免稅城。
當局周一（26日）發布《深圳市關於加快商貿高質量發展建設國際消費中心城市的若干措施（徵求意見稿）》，提到要推動免稅經濟加快發展，規劃建設免稅城，打造服務灣區、輻射全球的國際高端商品和國貨精品展銷平台。
文件表示，支持皇崗口岸、沙頭角建設免稅城，鼓勵企業擴大免稅經營品種和規模。深化境外旅客購物離境退稅服務，推動「電子退稅」「即買即退」政策加快落地，到2025年全市離境退稅商店突破400家。
事實上，今年以來深圳圍繞免稅建設加緊佈局，羅湖、前海、沙頭角都謀求推進免稅城項目。
內地傳媒引述深圳市先行示範區灣區組專家張克科稱，深圳大力發展免稅業務，對於中國品牌是個契機。讓民營企業把優質產品進入到免稅渠道，是一條中國品牌的價值之路。
至於深圳、香港會否競爭？中國（深圳）綜合開發研究院金融與現代產業研究所副所長余凌曲指出，香港與深圳的免稅消費可以形成分工，香港是國際品牌進入內地，深圳是內地品牌走向國際，大家利用各自優勢，發揮所長，合作共贏。
責任編輯：林佩怡
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