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路透社：華為進軍電動車 正洽談控股這幾家企業

經濟脈搏 16:38 2021/04/30

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華為與賽力斯合作推出的SF5

在智能手機、5G設備市場的業務出現萎縮下，華為進行大幅度的戰略調整。路透社報道，華為正洽談控股重慶金康新能源汽車、北汽藍谷極狐等車企，此舉使得華為可以生產自家品牌的智能汽車，並證明它不只瞄準汽車操作系統、而是尋求完整參與的電動汽車業務。華為及兩家車企未評論報道。

報道引述多名消息人士指，華為正與重慶小康股份進行磋商，打算收購後者旗下重慶金康新能源汽車的控股權，持股數量待定。最近數月以來，華為一直在深度參與小康股份及其電動車業務子公司「賽力斯」的運營和生產。雙方合作推出的「華為智選」SF5汽車在上海車展首次亮相。

消費者業務CEO余承東負責主導與小康的談判，希望最快在7月敲定交易。華為對SF5這車型的期望很高，同時計劃在今年年底前，發布並量產首款自有品牌的智能汽車，但小康股份現有的供應鏈難以滿足這種期望。華為在軟件和平台方面確實具有優勢，但如果難解決供應鏈問題，這些想法就無法實現。

此外，華為希望控制北汽藍谷旗下的電動汽車品牌極狐（ArcFox），後者最近推出搭載「華為Inside」系統的車型。但北汽仍希望華為只是極狐的少數股東。

華為曾多次表明只專注於操作系統業務，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍最近受訪時重申，華為目前真沒有考慮造車，「如果零部件業務做得足夠好，為甚麼要造車？造車不一定賺錢，但幫助車企造車、賣車這件事，一定是賺錢的。」

手機業務重挫 華為首季營收按年下滑16%

意大利最大電訊商擬中止合約 不使用華為5G設備

美制裁「狠毒」華為手機市場遭瓜分 余承東：高端讓給了蘋果

責任編輯：陳建錫

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