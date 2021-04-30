▲ 有人被咬休克 紅火蟻擴散廣東21市

紅火蟻在廣東擴散，近期梅州市更有村民被咬後一度休克！內地傳媒報道，紅火蟻自2004年首次在廣東發現以來，已在全省21市擴散。廣東省農科院為防控紅火蟻，建立了2個紅火蟻防控核心示範基地，並且將粉劑滅殺、藥液灌巢等兩種應急處理的具體操作方法，向全國推廣演示。

紅火蟻身軀雖小，但跟普通螞蟻並不一樣。紅火蟻攻擊性極強，人被叮咬後，傷處奇癢無比，會引起灼熱、疼痛、紅腫、膿泡等過敏症狀。一些過敏體質者，會出現嚴重過敏性休克，甚至出現頭暈、口吐白沫、呼吸困難、抽搐、昏迷等情況。

紅火蟻有蟻后、有翅雌蟻、有翅雄蟻、工蟻之分。其身體顏色比一般螞蟻光亮，呈紅棕色至紅褐色；胸腹連接處有2個腹柄結；工蟻個體大小呈現連續性多態分佈特徵。

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紅火蟻（red fire ant）是一個外來入侵物種，其拉丁學名Solenopsis invicta有「無敵」之意，因難以防治而得名。紅火蟻本身源自南美洲，但隨住人類活動而被意外引入到澳紐、加勒比海、美國及亞洲等多國。

紅火蟻近年在中國傳播速度加快，疫情發生程度加重，已擴散蔓延到城區綠化帶、農田菜地及果園等各個場所。除了咬人，紅火蟻同樣可以叮咬家畜、家禽，殺死剛孵化的幼雛，影響養殖場日常工作，使農作物減產，甚至可能導致丟荒棄耕。

醫生提醒，人民在蟻穴多的地方進行野外作業時，應穿長褲、長袖衣服，紮緊袖褲口，以防被毒蟻刺傷。被蚊蟲叮咬後如有嚴重反應，一定要及時到醫院觀察治療，特別是有哮喘病、有過敏鼻炎等過敏體質的市民更要注意，危重時可危及生命。

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責任編輯：連兆鋒