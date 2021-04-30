政治局會議：經濟恢復不均衡、基礎不穩固 貨幣加強撐實體經濟

中共中央政治局周五（30日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，提到當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固，要精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎；穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。

會議由中共中央總書記習近平主持。會議指出，要辯證看待一季度經濟數據，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固。要用好穩增長壓力較小的窗口期，推動經濟穩中向好，凝神聚力深化供給側結構性改革，打通國內大循環、國內國際雙循環堵點，為「十四五」時期中國經濟發展提供持續動力。

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穩定預期 令經濟恢復中達更高水平均衡

會議要求，精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，把握好時度效，固本培元，穩定預期，保持經濟運行在合理區間，使經濟在恢復中達到更高水平均衡。

積極的財政政策要落實落細，兜牢基層「三保」底線，發揮對優化經濟結構的撬動作用。穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

堅持房住不炒 防借學區房炒樓

會議又強調，要促進國內需求加快恢復，促進製造業投資和民間投資盡快恢復；制定促進共同富裕行動綱要，以城鄉居民收入普遍增長，支撐內需持續擴大。

此外， 要引領產業優化升級，強化國家戰略科技力量，積極發展工業互聯網，加快產業數字化。要有序推進碳達峰、碳中和工作，積極發展新能源。 要防範化解經濟金融風險，建立地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制；加強和改進平台經濟監管，促進公平競爭；堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，防止以學區房等名義炒作房價。

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責任編輯：林佩怡

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