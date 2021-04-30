  • 25°C
香港時間 : 2021430日 (五) 21:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政治局會議：經濟恢復不均衡、基礎不穩固 貨幣加強撐實體經濟

經濟脈搏 19:19 2021/04/30

分享：

中共中央政治局周五（30日）召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，提到當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固，要精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎；穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。

會議由中共中央總書記習近平主持。會議指出，要辯證看待一季度經濟數據，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固。要用好穩增長壓力較小的窗口期，推動經濟穩中向好，凝神聚力深化供給側結構性改革，打通國內大循環、國內國際雙循環堵點，為「十四五」時期中國經濟發展提供持續動力。

中國今年首季GDP按年增長18.3%，創紀錄新高，但略不及預期。

中國首季GDP增長18.3%創紀錄但遜預期 全年料逐季回落

朱民：首季GDP增幅是數據幻影 碳中和助科技創新

穩定預期 令經濟恢復中達更高水平均衡

會議要求，精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，把握好時度效，固本培元，穩定預期，保持經濟運行在合理區間，使經濟在恢復中達到更高水平均衡。

積極的財政政策要落實落細，兜牢基層「三保」底線，發揮對優化經濟結構的撬動作用。穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

堅持房住不炒 防借學區房炒樓

會議又強調，要促進國內需求加快恢復，促進製造業投資和民間投資盡快恢復；制定促進共同富裕行動綱要，以城鄉居民收入普遍增長，支撐內需持續擴大。

此外，要引領產業優化升級，強化國家戰略科技力量，積極發展工業互聯網，加快產業數字化。要有序推進碳達峰、碳中和工作，積極發展新能源。要防範化解經濟金融風險，建立地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制；加強和改進平台經濟監管，促進公平競爭；堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，防止以學區房等名義炒作房價。

大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕

內地4月官方製造業PMI跌至51.1遜預期 擴張速度減弱

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕
2021/04/27
大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕
內地4月官方與財新製造業PMI一降一升 數據彰顯3問題
今日
內地4月官方與財新製造業PMI一降一升 數據彰顯3問題
內地4月官方製造業PMI跌至51.1遜預期 擴張速度減弱
今日
內地4月官方製造業PMI跌至51.1遜預期 擴張速度減弱
【博鰲論壇】朱民：首季GDP增幅是數據幻影 碳中和助科技創新
2021/04/20
【博鰲論壇】朱民：首季GDP增幅是數據幻影 碳中和助科技創新
中國首季GDP增長18.3%創紀錄但遜預期 全年料逐季回落（第四版，組圖）
2021/04/16
中國首季GDP增長18.3%創紀錄但遜預期 全年料逐季回落（第四版，組圖）
中國 經濟 中共中央政治局 中國共產黨 財政政策 貨幣政策 GDP 政治 習近平 人民幣

下一篇文章

路透社：華為進軍電動車 正洽談控股這幾家企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區買樓】東莞加辣控樓價 新盤價比上批漲幅不逾5%
【大灣區買樓】東莞加辣控樓價 新盤價比上批漲幅不逾5%
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
【中澳貿易戰】澳洲葡萄酒季度對華出口暴跌96%
【中澳貿易戰】澳洲葡萄酒季度對華出口暴跌96%
統計局：中國人口去年繼續保持增長
統計局：中國人口去年繼續保持增長
南京餐廳引進炒菜機械人 應對五一旅遊消費潮（有片）
南京餐廳引進炒菜機械人 應對五一旅遊消費潮（有片）