▲ 戴琦首份301報告稱 疫情下中國侵權活動更盛

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）當地時間周五（30日）公佈她上任後首份301報告－－《2021年301條款調查報告》，指中國儘管已採取部份涉及專利保護的措施，也維持把中國列入「優先觀察名單」、沒有進一步升級；但報告點名中國並沒有完全履行保護保識產權的承諾，又指疫情下中國侵權活動更盛行。

半島電視台解讀，這份報告釋出信號，美方敦促中國更尊重知識產權，也證明拜登政府會延續特朗普時期的做法，嚴厲打擊竊取知識產權、數位盜版等商業犯罪行為。

美國貿易代表署（U.S. Trade Representative, USTR）將中國列入國家級「優先觀察名單」，並強調會持續監督其行為。

中國繼續被列「優先觀察名單」

報告指出，中國在去年已修改了專利法、版權法與刑法，並公布數項關於知識產權的規範措施；儘管如此，這些法律的改革需要有效的落實，且不足以滿足中方在知識產權領域中所需要的結構性變革，因此將其持續列為「優先觀察名單」。

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除中國外，列入該名單的還有阿根廷、智利、印尼、印度、俄國、烏克蘭與委內瑞拉等。

報告也提到，隨著新冠肺炎的大流行，不但促成線上購物的市場增長，也導致部分知識產權保障的問題。

報告表示，中國電子商務市場規模為全球最大，而其盜版商品的猖獗，正因銷售由傳統實體市場轉進至線上購物而更為嚴重；如今，隨著新冠肺炎的大流行，這樣的犯罪行為更盛行了。

此外，報告也表示部分國家與地區反映，新冠疫情的大流行讓測試試劑、N95口罩等個人防護裝備、消毒劑、清潔劑的需求大增；但各國卻買到來自中國的大量仿冒品。

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而包含兩岸與香港、新加坡、泰國、巴西、阿根廷，都遭點名訂閱非法影音串流平台，而中國更是相關設備製造中心。

事實上，戴琦曾多次公開表示，中國需要履行特朗普時期簽署的2020年貿易協議第一階段的的承諾。

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在該協議中，中方承諾打擊中國企業竊取美方知識產權的行為。報告強調，「美國持續關注中國在履約上的進展」。

報告還提到中國司法制度的缺陷。其指出中國司法制度無法有效保護外國企業的知識產權，「司法機構的真正獨立對於促進中國法治與保護知識產權相當關鍵，但中國領導人不太能接受」。

報告又提到，中方官員曾發表聲明，指知識產權必須與國家安全連結，而且必須發展「本土的」創新。

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貿易代表署指出，「這樣的聲明和措施已經引發疑慮，包括強迫技術移轉，以及知識產權的保障和執法，是否會公平的適用在中國境內的外國所有權者」。

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半島電台解讀指出，這份報告並沒有列出立即的懲罰條款；相對的，「希望成為帶來改變的積極催化劑」，旨在呼籲各方注意各國保障外資與跨國企業。

美國貿易代表署每年公佈的301報告，將沒有充分、或有效保護知識產權的國家地區點名。該署根據《1974年美國貿易法》第182條之規定，在301條款規範下，進行有關知識產權的貿易救濟程序。

責任編輯：鄧國強

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