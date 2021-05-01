基辛格：中美都是科技強人 衝突恐致世界末日

▲ 基辛格：中美一旦全面衝突 恐致世界末日

中美關係在拜登政府上台100天後，未有顯著緩和徵兆。法新社報道，年屆97歲美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）再就中美關係發出警告，指中國與美國兩大軍事科技巨頭一旦爆發全面衝突，人類面臨世界末日的威脅成倍增加。

法新社稱，基辛格周五在參加一個全球問題論壇時說，「美國與中國的緊張關係是美國的最大問題，也是世界的最大難題」。

「因爲如果我們不能解決這個問題，那麽在全世界範圍內，中國和美國之間就會爆發一場冷戰」，他說。

中美都是科技軍事巨頭 力量超想象

基辛格說，雖然核武器在冷戰期間已經大到足以破壞整個地球，但核技術和人工智能的進步——中國和美國都是這方面的領導者——使世界末日的威脅成倍增加。「人類歷史上第一次有能力在有限的時間內自我毀滅」。

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「我們已經開發出一種力量技術，這甚至超出了70年前任何人的想象」，他說。

「現在，在核問題上又增加了高科技問題，在人工智能領域，其本質是基於這樣一個事實，即人成爲機器的夥伴，機器可以發展自己的判斷力」。

基辛格還警告說，「因此，在高科技大國之間的軍事衝突中，它具有巨大意義」。

報道稱，基辛格還說，美蘇冷戰更多是「單維度的」，集中在核武器的競爭上，「蘇聯沒有經濟能力，他們有軍事技術能力」。

美蘇冷戰是「單維度的」 不能與今天中美比擬

「（蘇聯）不像中國那樣擁有發展技術的能力。中國除了是一個重要軍事強國，還是一個巨大的經濟強國」，他補充說。

談及美國對中國政策，報道提到，基辛格認爲必須雙管齊下：

堅定美國的原則，要求中國的尊重。

要保持持續對話，尋找合作領域。

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去年11月，基辛格曾就改善中美關係發聲。據彭博社此前報道，基辛格當時在彭博新經濟論壇上呼籲即將上任的拜登政府應迅速採取行動恢復中美溝通渠道。

他警告說，「除非（中美之間）出現某種合作行動的基礎，否則世界將陷入一場堪比第一次世界大戰的災難」。

去年10月，基辛格還呼籲美中爲沖突設界限。他當時表示，美國和中國必須爲日趨激烈的沖突設置界限，否則有可能重演第一次世界大戰前全球政治的不確定性局面。

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責任編輯：鄧國強

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