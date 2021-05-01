▲ 「中美必有一戰嗎？」 紐時專欄稱芯片或是關鍵

經濟學人今期刊載文章稱，台灣目前是地球上最危險的地方，台海隨時都可能引爆戰爭。紐約時報日前一篇專文也指出，台積電在全球半導體製造產業躍居龍頭，中國大陸想要統一台灣，除了意識形態，也希望掌控台積電、將其納入自己軍工產業；而美國基於戰略考量，會更加確保台積電不被中方掌握，以防堵台積電為大陸製造先進芯片（又稱晶片）。

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）日前刊出一篇題為「中美之間必有一戰嗎？」的評論，提到中美當前情勢似乎朝向退休海軍上將與情報官員共同撰寫虛構小說《2034》情節發展，內容描述美國與中國將在2034年爆發戰爭，並在最終演變成核戰。

預言小說 稱中美或2034年開戰

文中指出，這本小說情節印證目前國際情勢，如伊朗和中國簽訂25年的合作協議、解放軍不斷派軍機巡航台灣周邊海空、中美在阿拉斯加會談不歡而散，中方甚至強調：「美國沒有資格居高臨下同中國說話」。

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中國目前在軍事、技術和經濟領域，已是美國最強勁的對手，不過在半導體關鍵領域仍遠遠落後，儘管中方投注龐大人力與資金，但先進製程技術還是無法突破，而海峽另端的台積電，則穩居全球半導體芯片製造龍頭。

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大多數芯片設計業者，如IBM、高通、輝達（Nvidia）、超微（AMD），甚至英特爾（Intel），現在都委由台積電和三星代工製造芯片。但同樣重要的是，台積電等代工廠製造晶圓不可或缺的光刻機和半導體設備，5家供應商當中有3家總部設在美國，包括應用材料（Applied Materials）、科林研發和KLA集團，而中國最欠缺的就是極紫外光（EUV）機台。

中方想利用台灣科技 加強軍工發展

美國政府利用這項籌碼，限制台積電不可為中國大陸企業製造先進芯片，2周前，美國商務部制裁飛騰等7家被指稱協助發展軍武的中企，也阻止台積電接受相關訂單。

佛里曼表示，近年中國積極發展納米技術，並研發下一代芯片製造設備，但可能要花至少10年以上時間，才能達到尖端的水準。這就是中國大陸想要獲得台灣的原因，希望掌控台積電納入自己軍工產業，而美國基於戰略考量，會更著力確保維持台積電目前的情況，以防堵為中方製造先進芯片。

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責任編輯：鄧國強

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