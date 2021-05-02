7歲童斷臂與時間賽跑 新疆南航客機緊急返閘迎接

新疆和田一架南方航空深夜航班日前準備起飛時，突然破例返回閘口上客，這次不尋常的航空事件背後有個動人故事。一名7歲小孩手臂被拖拉機絞斷，需緊急前往烏魯木齊接駁，且手術須在6小時內完成，否則細胞會壞死。男孩家人於是前往機場求助，結果成功爭取綠色通道，在最短時間內將小孩送到烏魯木齊。航班上機組人員表現，亦使得乘客鼓掌致敬。

內地傳媒報道，南航CZ6820航班是和田機場的最後一班機，航班4月30日深夜原本已按計劃推出廊橋，準備滑行起飛。但在候機樓，一行3人突然緊急求助。斷臂小孩父親含淚向職員詢問：「我們能不能乘坐這個航班？」

南航和田營業處和和田機場塔台即時向上級匯報，並經協調後指示客機滑回廊橋，二次開門，全力幫助小旅客。此時航班上101名旅客原正靜待起飛，但客艙響起了廣播：「尊敬的各位旅客，接地面通知，有一位旅客需要緊急前往烏魯木齊進行救治。飛機現在需要滑回停機位。感謝您的配合。」

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雖然小旅客一行還未購票，但為盡快保障旅客登機，搶抓黃金救治時間，經和和田機場方面協調，南航決定先保障旅客登機。由和田機場開啟地面綠色通道，使用擔架將小旅客送至客艙。和田營業處為旅客出好機票，機場方面辦理其他手續。

客機在23時49分滑回停機位，乘務組協調旅客騰出空間，並準備了冰塊等物品，隨後小旅客和家屬在醫護人員的陪同下登機。客機午夜重新關門推出，在0時9分順利起飛。

航班途中，乘務組安排專人照看小旅客，觀察輸液狀況。小孩注射了鎮定劑，但又必須保持清醒，乘務組一邊用濕毛巾給小旅客，一邊鼓勵道：「寶貝別睡，你好勇敢，一定不要睡覺哦……」

幸運的是，飛機上還有一名醫生旅客協助乘務組一同觀察情況。旅客的眼眶紅了，乘務組也強忍著淚水，全體機組還湊了一些現金給孩子應急，小旅客的父親哽咽了，不停地說著：「謝謝你們」。

客機起飛後不久，目的地烏魯木齊機場的南航職員已就航班落地時刻和停機位，與機場方面協調。機場決定晚20分鐘關閉，並將客機停機位由原計劃的145號協調至103號，緊鄰一號道口，確保小孩能夠在黃金時間段內下機前往就醫。

客機於5月1日凌晨1時36分順利降落烏魯木齊機場。小旅客一行3人優先下機，現場等候的急救車第一時間將他們送往自治區中醫院。

機組人員讓3人下機後，乘務長趙燕哽咽地向機上其他乘客廣播：「再次為航班延誤向您致歉，同時感謝您的理解和配合，感謝您同我們一起與時間賽跑開展這一場生命速遞。」安靜了片刻，客艙裏響起了雷鳴掌聲。

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責任編輯：連兆鋒