五一全國鐵路載客近1900萬 較疫情前2019年增9%

內地五一長假期，旅遊需求和消費表現受到關注。中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）表示，5月1日，全國鐵路發送旅客1,882.6萬人次，較新冠疫情前的2019年同期增長9.2%。5月2日，全國鐵路預計發送旅客1,420萬人次，較2019年同期增長7.7%。

澎湃新聞報道，5月1日，全國鐵路開行旅客列車達到11,416列，其中加開列車1,624列；5月2日預計開行旅客列車10,739列，其中加開旅客列車1,081列。

不少地方都在節日增辦特別鐵路線路和班次，以滿足民眾出門旅遊需求。黑龍江哈爾濱局集團公司開行哈爾濱至撫遠的「東極行」專列、海拉爾至扎蘭屯的「呼倫貝爾號」賞花旅遊專列等5趟旅遊列車，讓遊客乘專列暢遊北國風光。

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山西太原局集團公司採取加開列車、動車組重聯等措施，滿足旅客赴太原古縣城開城、壺口瀑布等景區遊玩的需求。湖北武漢局集團公司加開武漢至廣州南的夜行高鐵5列。雲南昆明局集團公司對昆明至大理、麗江、臨滄等方向動車採取高峰圖運行，增開昆明至大理、普者黑、彌勒、河口等方向臨客，運能較2019年增加12%。

此外，青藏鐵路公司與青海茶卡鹽湖文化旅遊發展公司聯合推出「乘火車遊茶卡」活動，遊客可憑行程信息享受優先購票、綠色通道、專人引導、全程遊園等服務。

針對大量旅客集中出行，當局加強了進出站測溫、候車室消毒通風等防疫工作，並在進站口、服務台等位置擺放口罩、酒精、洗手液、創可貼、感冒藥等防疫物品和應急備品。

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責任編輯：連兆鋒