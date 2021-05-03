▲ 拜登好打得？美國「雙重圍堵」中俄意圖盡現

外界常認為美國總統拜登外交「軟弱」，但無疑只是錯覺。拜登上任以來，中美對抗遠大於合作，美國對中國大打「台灣牌」、新疆議題再次炒起、美軍航母3月3進南海；俄羅斯周邊形勢亦變得波譎雲詭，美俄關係也在拜登執政短短數月間，鬧得更僵。

烏克蘭被指有意在北約間接支援下，對烏東親俄分離地區發動進攻，俄羅斯則一度在俄烏邊境部署重兵，烏東俄美代理人戰爭險些再次打響。

拜登選前就稱俄羅斯是美國「最大威脅」，這位傳統政客入主白宮後，針對俄羅斯的擠壓力度不亞於針對中國。

除了烏克蘭方向上的動靜，拜登在其他方面亦猛烈對俄出手。

他公開贊同普京是「殺人兇手」、大批驅逐俄外交官，更金融制裁俄羅斯，禁止美國金融機構參與盧布一級市場，或買賣俄羅斯央行發行非盧布計價債券。特朗普個人對俄相對溫和的時代，顯然已經不再。

中俄朝伊VS北約 布林肯訪歐預示中美軍事對立？

俄羅斯看來也對拜登不抱甚麼幻想。

外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）直斥，拜登與前兩屆政府對俄政策如出一轍；自己數月前與美國新任國務卿布林肯通話，提出將俄美對抗「清零」，結果卻迎來新一輪制裁；俄羅斯已經忍夠，要對美國「不對稱反制」。

在三角關係中應避免以一敵二，這道理顯淺不過，美國是否忘了冷戰與中國聯手才拖垮蘇聯一課？

楊潔篪懟美國這句話 俄羅斯女發言人點讚轉發

美國同時視中俄為敵，試圖雙重圍堵，但歷史給美國的教訓很是慘痛。

「雙重圍堵」（dual containment）實際並不新鮮，美國最早用於1991年波斯灣戰爭後的中東，同時遏制伊朗、伊拉克這兩個在波斯灣爭霸的國家，改變了......（中略）......

美國圍堵戰略冷戰時針對蘇聯雖然成功，但雙重圍堵卻有違力量平衡法則，美國在中東也因此......（中略）......現在把雙重圍堵棋盤，由波斯灣放大成歐亞大陸，嘗試同時遏制中俄，凸顯拜登等美國建制派面臨......（中略）......

中俄釋聯手抗美構想：擺脫美元結算

中俄擬合建月球科研站 打美國新登月計劃對台

誠然，中俄關係雖然親密，但很大程度上只是基於利益而非「真兄弟」，不像美國及其主要盟國有共同價值信念......（中略）......不過，中俄關係其實毋須完美，只要......（中略）......美國雙重圍堵，反為中俄......（中略）......

美國戰略界未必真的不知道雙重圍堵中俄的弊端，惟美國政治生態卻決定政策是由「屁股指揮腦袋」......（中略）......基辛格指，美國今天把中國視作天然敵人，實際上是「懷冷戰之舊」，因為......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——圍堵中俄「一敵二」 美不怕落下風？】

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁