【五一黃金周】全國票房破8億 這3部新片幾乎無對手（組圖）

內地五一檔期總票房今日（2日）突破8億元（人民幣，下同），機構預料，今年有望超越2019年的15.3億元，以不低於18億元的成績「收官」。

受新冠疫情影響，內地戲院去年關閉接近半年，積壓多部新片，片商紛紛在今年五一去庫存和搶佔市場，上畫電影因此多達13部，包括《你的婚禮》、《懸崖之上》、《冰雪大作戰2》、《愛情來時》、《奔流到海》、 《秘密訪客》、《真·三國無雙》、《陽光劫匪》等，「擠迫」程度冠絕歷年同期。

最熱門的新片，上畫僅3日的《你的婚禮》，以超過3.7億元票房暫時領先；張藝謀執導的諜戰片《懸崖之上》票房超過2億元，在各大影評網站上口碑甚佳，有望後來趕上，成為五一檔的大贏家；《秘密訪客》隨緊其後，票房也突破1億元。上述3片貢獻了今日全國七成以上的票房收入。

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業界：總票房或超18億

五一檔總票房從2015年的2.11億元，升至2019年的15.3億元，5年漲幅逾80%。易觀分析互娛行業分析師李思佳認為，按照該增長趨勢，今年創新高的機率頗大。拓普數據認為，以當前檔期的容量及熱度，預計容量在16億元至20億元之間，系統運算預計18.9億元。

內地資深影評人鴻水認為，總票房達到18億元的可能性非常大，甚至可挑戰20億元。另有內媒指出，與往年相比，今年上畫的幾乎都是國產電影，且出現嚴重「扎堆」現象。很可能是Marvel鉅製《黑寡婦》延期至暑假，國內片商覺得機不可失，才匆匆定檔。

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【五一黃金周】文旅消費熱 內地電影預售票房破億（第二版）

責任編輯：陳建錫

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