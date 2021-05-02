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【五一黃金周】全國報復性出遊潮 景區逼爆發預警（組圖）

社會熱點 23:01 2021/05/02

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內地迎來史上最火爆的五一黃金周，出遊及返鄉民眾料突破2億人次，西安兵馬俑只見人頭、杭州西湖斷橋變「人橋」，大理古城、八達嶺長城等更因客量逼近臨界點而發布預警。北京西站在連假首日（1日）發生大規模列車延誤，，數以萬計旅客滯留甚至被迫放棄行程，入京遊客也受牽連。

新冠疫情及春節「就地過年」的遏抑下，今次連假的出行人數強勁反彈。首日全國海陸空交通發送旅客5,826.7萬人次，按年增長119.2%，官方預料整個假期將達2.65億人。各省市派發首日「成績表」，湖南102個A級景區接待遊客135.3萬人次，按年增長168.9%，營業收入逾2.18億元人民幣，增長167.32%。四川716個A級景區接待遊客347.3萬人次，增長162.23% 。北京1,000個公園風景區接待遊客114萬人次，增長56%。

廣東150個重點景區接待遊客213.2萬人次，按年增長262.8%，較2019年同期多出11.5%。其中4A級以上景區總預約數32.2萬人次，全國重點景區的預約量排名第一，前3名為廣州長隆旅遊度假區、深圳華僑城、廣州白雲山景區，總預約數最多的城市為廣州、佛山和東莞。

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各地熱門景區被遊客逼爆，西湖等坐船的遊客大排長龍，連公廁門口也排起百米長的隊伍；兵馬俑館內人頭攢動，只見人頭不見俑；龍門石窟遊客多到寸步難行，保安用喇叭驅趕停留拍照者。八達嶺長城、九華山、五台山、大理古城等景區，均因遊客過多而發布預警。

綫上綫下消費需求集中釋放，在地方及電商平台的消費活動刺激下，首日全國速遞業共投遞包裹2.6億件，按年增長近30%；接收包裹2.28億件，增長25%。

北京西站意外癱瘓，逾萬旅客受影響

北京西站因意外癱瘓，大量旅客在站外苦等

北京西站首日因架空電纜故障，至少24班高鐵臨時取消，車站一直癱瘓至深夜，直至今日（2日）下午仍有旅客滯留。大量旅客在社交網站抱怨假期被毁，指站方管理混亂，突然禁止入閘，卻沒有通告、沒有疏導，工作人員也一問三不知。大量人拿着行李等到深夜，最終錯過列車而無奈離開。

站方晚上道歉，稱故障由路軌附近農地的地膜被大風吹起，再接觸到電纜所引致，警方已查處涉事農民。通報未提受影響人數，有旅客指在站內外等候的人，高峰期至少有數萬甚至十多萬人。新華社也發表評論指，此類事故難預見，管理卻可以改善。

【五一黃金周】全國票房破8億 這3部新片幾乎無對手（組圖）

五一全國鐵路載客近1900萬 較疫情前2019年增9%

【五一黃金周】冷氣機4分鐘狂賣上億元 京東家電引爆報復性消費

責任編輯：陳建錫

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