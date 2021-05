布林肯：中美軍事對抗 極不符兩國利益（有片）

中美地緣政治角力在拜登時代升級,外界擔憂中美在南海、台海的頻繁軍事活動恐擦搶走火。美國國務卿接受美媒訪問時,儘管稱中國「越來越咄咄逼人」,但強調中美如走向軍事對抗,這對極度不符合兩國利益。

布林肯(Antony Blinken)接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目「60分鐘」(60 Minutes)的訪問,在當地時間2日播出。

布林肯談及中國時稱,中方「對內更加壓制,對外則愈趨咄咄逼人」,並且「認為自己終有一天,會成為世界的霸主」。

No, we haven't. I think what we-- what we've witnessed over the last-- several years is China acting more repressively at home and more aggressively abroad. That is a fact.

但當被問及,美國是否要與中國走向軍事對抗時,布林肯則話鋒一轉表示,「這對中國和美國利益都極度不利,要是走到那一步的話,甚至往那個方向走都不好」。

I think it's profoundly against the interests of both China and the United States-- to-- to get to that point, or even to head in that direction.