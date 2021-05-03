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布林肯：中美軍事對抗 極不符兩國利益（有片）

國情動向 11:00 2021/05/03

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中美地緣政治角力在拜登時代升級，外界擔憂中美在南海、台海的頻繁軍事活動恐擦搶走火。美國國務卿接受美媒訪問時，儘管稱中國「越來越咄咄逼人」，但強調中美如走向軍事對抗，這對極度不符合兩國利益。

布林肯（Antony Blinken）接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes）的訪問，在當地時間2日播出。

布林肯談及中國時稱，中方「對內更加壓制，對外則愈趨咄咄逼人」，並且「認為自己終有一天，會成為世界的霸主」。

No, we haven't. I think what we-- what we've witnessed over the last-- several years is China acting more repressively at home and more aggressively abroad. That is a fact. 

但當被問及，美國是否要與中國走向軍事對抗時，布林肯則話鋒一轉表示，「這對中國和美國利益都極度不利，要是走到那一步的話，甚至往那個方向走都不好」。

I think it's profoundly against the interests of both China and the United States-- to-- to get to that point, or even to head in that direction.

針對有關中國與美國的貿易、知識產權爭端，布林肯說，拜登政府「確實關切」這些議題。

美謀施離間計？布林肯叫非洲「睜大眼睛」看中國

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布林肯表示，這些行為聽起來像是「有人試著以不公平、以益發敵對方式從事競爭」。他又說，「但是，當志同道合、同被侵害的國家聯手，一起向北京喊話說『不能這麼做，不容這麼做』，效果會更好、也更有力」。

中美被指擦槍走火風險增

值得注意是，美國總統拜登（Joe Biden）在上周發表的上任百日講話中，表示曾向中國國家主席習近平表示，將會維持在印度太平洋地區的強大軍事力量。而中美近期在南海、台海、乃至東海議題上角力升級，外界憂慮兩國擦槍走火風險正增加。 

路透社報道，中國駐美大使館沒有立即對布林肯這段訪問置評。

七國集團（G7）外長3日起一連三天在英國倫敦召開會議，布林肯是在啟程前接受CBS的訪問。英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，G7會議期間將會與布林肯會面，討論中國及俄羅斯等議題。

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中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

責任編輯：鄧國強

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