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澳洲用這理由啟動審查 或迫中企放棄港口租賃權

國情動向 11:55 2021/05/03

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嵐橋集團以5億澳元租用達爾文港99年

中澳關係急轉直下之際，澳媒報道，莫里森已下令重新審查中資企業租借達爾文港99年的協議，檢視是否對澳洲國家安全構成威脅，並考慮迫使其放棄租賃權。外界估計，澳洲此舉將使兩國關係繼續惡化。北京已警告澳洲摒棄冷戰思維，客觀理性看待中澳合作，不要使已面臨嚴重困難的兩國關係雪上加霜。

《悉尼先驅晨報》報道，澳洲北領地政府在2015年以5.06億澳元（約30億港元），將達爾文港租給山東嵐橋集團在澳洲的子公司99年，嵐橋集團據稱與解放軍關係密切，令租賃協議在澳洲引起廣泛爭議。澳洲國防部依據2018年通過的法例啟動審查，防長達頓（Peter Dutton）被問及強迫撤資是否澳洲政府的選項，他表示政府需等待國防部建議，「在聽取建議後，我們可以考慮符合國家利益的選擇」。此前，莫里森暗示若收到國防部建議，將採取行動。

租賃協議賦予嵐橋集團對於港口運營的完全控制權，以及對於達爾文東臂港（East Arm wharf）土地和設備80%的所有權。然而，達爾文是澳洲北部的重要港口城市，東臂港則是該國海軍的供應基地。路透社指，澳洲的舉動將進一步刺激緊張的中澳關係。澳洲國防部、嵐橋集團及中國駐澳大使館未回應報道。

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責任編輯：陳建錫

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