【印度疫情】中國工廠五一不放假  為印度趕製氧氣機（有片）

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印度疫情嚴峻，各界紛紛提供援助，中國駐印度大使孫衛東發推文（Tweet）說，五一勞動節假期，中國一家製氧機製造商的工人們正在加班生產和包裝機器。這批制氧機很快將發往印度。
中國與印度關係雖因邊界糾紛、地緣政治角力遇上困難，但中方在支援應對疫情上，向印度釋出善意。外界普遍認為，「抗疫外交」對緩和中印關係緊張有積極意義。
在推文中，孫衛東還附上了一段中國製氧機工廠工人們正在生產、包裝機器的影片。
據澎湃新聞報道，目前，印度正受到第二波新冠疫情侵襲，多地疫情蔓延勢頭迅猛。
印度日前公布 單日新增死亡3689例
印度衛生部2日最新公布數據顯示，在過去24小時，印度新增39萬2488例新冠肺炎確診病例，累計確診病例達1955萬7457例。數據顯示，單日新增死亡病例3689例，累計達21萬5542例。
新加坡聯合早報稱，印度當天新增死亡病例也創疫情爆發以來新高。單日新增確診病例已連續11天保持在30萬起以上。
報道稱，4月30日，孫衛東向環球網表示，中國是最早向印度提出支持和幫助的國家之一，也是付諸實際行動最早的國家之一。除了目前已向印度提供的抗疫物資外，中國國內相關企業已正加緊生產印方提交的至少4萬台製氧機訂單，爭取盡快向印方交付所需醫療物資。
5月1日，孫衛東還在推特上說，在過去兩個星期裡，從中國到印度的61趟貨運航班為印度運送了各種急需的醫療用品。
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責任編輯：鄧國強
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