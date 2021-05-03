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鄭爽名下公司註銷1/4 天價片酬的《倩女幽魂》將永久禁播？

社會熱點 12:40 2021/05/03

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內地當紅女星鄭爽被指利用「陰陽合約」逃稅後，遭到官方的全面調查及封殺。內媒報道，鄭爽收取1.6億元（人民幣，下同）片酬的《倩女幽魂》（現更名為《只問今生戀滄溟》），按照有關規定，將面臨永久禁播。她名下16家公司已有4間註銷，其中一間的股權正法院凍結。

《倩女幽魂》由北京世紀夥伴文化傳媒有限公司出品，鍾澍佳執導，鄭爽、侯明昊、陳紫函等領銜主演，曾盛傳在今年年初播出。自鄭爽爆出涉嫌逃稅後，鄭爽及該劇的各類醜聞也被媒體挖出，包括鄭爽天價片酬壓榨預算、劇組一方財政混亂、工作人員過勞差點猝死等。

中國演出行業協會早前發佈新規定，要求業界抵制違反從業規範的藝人，鄭爽可能面臨永久封殺

新浪新聞指，中國廣播電影電視社會組織聯合會2019年通過規定，要求電視劇從業人員嚴格執行限薪政策，全部演員的總片酬不超過製作總成本的40%，主要演員不得超過總片酬的70%。若不符合規定且隱瞞不報，所屬協會需上報國家廣電總局，視情況依法採取暫停直至永久取消劇目播出。

報道又指，鄭爽實際控制16家公司，其中的7家由她本人擔任公司法定代表人，該7家公司中，4家已註銷、一家公司的125萬元股權被法院凍結，其中3家存續：分別為註冊資本100萬元的上海噶咕娛樂發展有限公司，以及九江酷酷熊影視文化工作室和九江羊群效應影視文化工作室。

中國演出行業協會早前發佈新規定，要求業界按情況輕重以及危害程度，對違反從業規範的藝人發起1年、3年、5年和永久聯合抵制。有分析認為，鄭爽涉逃稅的金額巨大，加上之前引發的代孕風波，極有可能從此在內地的大銀幕前消失。

鄭爽77天片酬1.6億當局調查  胡錫進說中國娛樂圈畸形高薪（第二版）

鄭爽涉代孕棄養 廣電總局封殺：不提供露臉機會

責任編輯：陳建錫

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