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【格鬥女王】張偉麗被美「暴徒玫瑰」一分鐘KO後 削髮明志（多圖，有片）

社會熱點 13:44 2021/05/03

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【格鬥女王】張偉麗被「暴徒玫瑰」KO後  削髮明志備戰復仇

中國「格鬥女王」、曾是UFC（終極格鬥賽）一姐的張偉麗，在個人微博上曬出新髮型，新髮型和78秒將她KO的宿敵娜瑪尤納絲（Rose Namajunas）如出一轍，為俐落的短髮。張偉麗除說要在第二戰拿出最佳實力復仇，外界也認為她是要「削髮明志」，與對手剪同款髮型，似宣示學習對手，以一雪前恥。

張偉麗在4月25日進行生涯第2場冠軍保衛戰，不過，比賽僅進行78秒就被有著「暴徒玫瑰」外號的美籍立陶宛裔選手娜瑪尤納絲（Rose Namajunas）一腳KO。這也讓張偉麗丟失冠軍頭銜，中斷21連的紀錄。

「暴徒玫瑰」曾以短髮增「殺氣」

據了解，張偉麗的對手「暴徒玫瑰」原先留著及肩長髮，在職業生涯低潮時，憤而將長髮剪短，成微帶有殺氣的小平頭造型，在場上更加霸氣。

【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO  林書豪抱不平（有片）

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衛冕冠軍失利的張偉麗1日在社群媒體上曬出同款短髮照並表示，「這樣就可以更好的專注訓練了」，文末還配上一張笑臉圖，證明她在閉關特訓前，已經走出失敗的陰霾。

張偉麗目前已自美搭機返回中國，準備進行特訓，之後將再度挑戰「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲，希望可以一舉再拿回丟失的冠軍腰帶。在飛機上，張偉麗也在微博上發文，「回家了，疫情期間出門真是太不容易，短頭髮實在是太爽了。」

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責任編輯：鄧國強

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