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新品種蜘蛛叫Bon Jovi  中科院專家奇異命名引議（多圖）

社會熱點 14:26 2021/05/03

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中科院動物研究所研究者林業傑近日在微博公布四個蜘蛛新品種，包括姜文雲斑蛛（E.jiangweni）、李時珍隆頭蛛（Eresus lishizheni）、邦喬飛雲斑蛛（Episinus bonjovi）、和羅琦美蒂蛛（Meotipa luoqiae）。其中，姜文、羅琦、Bon Jovi均是演員及歌手名字，Bon Jovi更是來自美國。

紅星新聞報道，中科院（中國科學院）學者林業傑取的四個名字，分別向博物學前輩和自己喜愛的演員、搖滾歌手致敬。他表示，國內關注蜘蛛的人很少，希望這可以引起更多人關注，來保護生物的多樣性。

科學家：以藝人命名 望引起更多人關注生物多樣性

李時珍隆頭蛛是由中國人首度發現的新種，相較於一般隆頭蛛腹部為紅色，李時珍隆頭蛛罕見地全身發黑，而且，種群密度並不小，會結網，更喜歡在地上挖洞。

內地發現新昆蟲  古天樂是命名靈感（組圖）

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林業傑提到，「因為喜歡待在洞里，所以人們並不常見到它」。而李時珍是明朝、也是中國歷史上最著名的醫學家、藥學家和博物學家之一，其所著的《本草綱目》是本草學集大成的著作。

Bon Jovi和羅琦則是林業傑最喜歡的搖滾樂隊和搖滾歌手，前者來自美國，首本名曲是You Give Love A Bad Name ，後者來自中國四川。

林業傑指出，他感覺相對應的兩種蜘蛛，外形也很搖滾。此外，姜文是知名導演兼演員，以姜文命名新發現的蜘蛛，純粹是林業傑出於對他的喜愛。

責任編輯：鄧國強

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