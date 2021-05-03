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【五一黃金周】打尖引發景區大塞車 滯留遊客圍售票處嗌退錢（有片）

社會熱點 16:07 2021/05/03

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內地五一黃金周現報復性出遊潮，各熱門景點塞至水洩不通。安徽六安的一個國家5A級景區，昨日（2日）因遊客量過多、交通承載能力不足，導致近萬名遊客一度溜留景區，部分人情緒鼓噪，包圍售票處要求退票。景區工作人員指，有遊客排隊坐車時打尖並引發打架，令巴士無法上山。

澎湃新聞報道，天堂寨當日有近萬人在下山途中滯留，部分人被迫徒步前往遊客中心，令沿途道路也嚴重擁擠。一些憤怒的遊客聚集售票處並高呼退票，直到晚上9時許才逐漸散去。該景區今日（3日）售出的門票量也達到防疫要求的上限，景區呼籲遊客暫時選擇其他旅遊路線，改日再入場遊玩。

景區工作人員解釋，由於客流量大，景區車輛運力不足，加上有遊客因排隊問題爆發衝突，令接駁巴士一度被塞在山下，導致部分遊客未能及時離開。

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天堂寨位於安徽省金寨縣的西南部，與湖北省的羅田縣、英山縣相毗鄰，景區總面積120平方公里，境內千米以上的高峰25座，主峰天堂寨海拔1729.13米，為大別山主峰之一。天堂寨2007年被批建為國家4A級旅遊景區，2012年9月升為國家5A級旅遊景區。

【五一黃金周】全國報復性出遊潮 景區逼爆發預警（組圖）

【五一黃金周】總票房突破8億 這3部新片最熱門（組圖）

南京餐廳引進炒菜機械人 應對五一旅遊消費潮（有片）

責任編輯：陳建錫

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