川震生命力符號  「豬堅強」晚年景況令人心酸（多圖，有片）

▲ 川震生命力符號 「豬堅強」晚年景況令人心酸

四川2008年汶川地震後奇蹟生還的「豬堅強」，據成都建川博物館館長樊建川表示，「豬堅強」目前情況很糟，今年已經14歲，換算大約是人類百歲年紀；其前腿已經站不起來，能勉強吃點東西，躺著不怎麼動。未來如果去世，將有專業團隊把它做成生物標本，隨後繼續在博物館展出。

2008年汶川地震發生，成都彭州市村民家的一頭豬，當時被埋在廢墟下，靠著吃木炭和喝雨水艱難存活下來，到36天後才被救援人員發現，網友們稱牠為「豬堅強」，成為內地網紅動物明星。

身體枯瘦 已經癱瘓

「豬堅強」成了汶川地震正能量的符號。隨後，成都市大邑縣建川博物館買下「豬堅強」，蓋了一個小別墅讓牠安度晚年至今。

綜合內媒報道，近日高齡的「豬堅強」身體枯瘦，常常喘氣，後腿已經無法站立。「出現這些狀況，完全是因為牠年齡很老了，雖然癱了，但每天的飲食量沒有大幅減少」，飼養員龔彭師傅說。

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博物館工作人員指，「豬堅強好不容易撐過今年2021年春節，之前還能到戶外行走，那時候的牠後腿行動就很吃力，得被人提著尾巴才能每日短暫活動一會兒」。

春節後，後腿就無法獨自站立，只能躺在地上，吃飯時，頭部及前身能勉強依靠前腿支撐起來，即使這樣也不能堅持多長時間。

曾經見證汶川地震「豬堅強」被人們視為代表強韌的生命力，終究還是面對生死尋常。博物館工作人員也表示，等到「豬堅強」去世，將有專業團隊把它做成生物標本，隨後繼續在博物館展出。

責任編輯：鄧國強