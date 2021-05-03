  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (一) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

川震生命力符號  「豬堅強」晚年景況令人心酸（多圖，有片）

社會熱點 16:21 2021/05/03

分享：

川震生命力符號  「豬堅強」晚年景況令人心酸

四川2008年汶川地震後奇蹟生還的「豬堅強」，據成都建川博物館館長樊建川表示，「豬堅強」目前情況很糟，今年已經14歲，換算大約是人類百歲年紀；其前腿已經站不起來，能勉強吃點東西，躺著不怎麼動。未來如果去世，將有專業團隊把它做成生物標本，隨後繼續在博物館展出。

2008年汶川地震發生，成都彭州市村民家的一頭豬，當時被埋在廢墟下，靠著吃木炭和喝雨水艱難存活下來，到36天後才被救援人員發現，網友們稱牠為「豬堅強」，成為內地網紅動物明星。

身體枯瘦 已經癱瘓

「豬堅強」成了汶川地震正能量的符號。隨後，成都市大邑縣建川博物館買下「豬堅強」，蓋了一個小別墅讓牠安度晚年至今。

綜合內媒報道，近日高齡的「豬堅強」身體枯瘦，常常喘氣，後腿已經無法站立。「出現這些狀況，完全是因為牠年齡很老了，雖然癱了，但每天的飲食量沒有大幅減少」，飼養員龔彭師傅說。

吳孟達麻包袋盛錢親赴救災  內地隊長憶四川地震（組圖，有片）

北斗衛星準確度超美國GPS  研發歷程與汶川慘痛經歷有關

    點擊圖片放大
    +3
    +2

博物館工作人員指，「豬堅強好不容易撐過今年2021年春節，之前還能到戶外行走，那時候的牠後腿行動就很吃力，得被人提著尾巴才能每日短暫活動一會兒」。

春節後，後腿就無法獨自站立，只能躺在地上，吃飯時，頭部及前身能勉強依靠前腿支撐起來，即使這樣也不能堅持多長時間。

曾經見證汶川地震「豬堅強」被人們視為代表強韌的生命力，終究還是面對生死尋常。博物館工作人員也表示，等到「豬堅強」去世，將有專業團隊把它做成生物標本，隨後繼續在博物館展出。

責任編輯：鄧國強

相關文章

吳孟達麻包袋盛錢親赴救災 內地隊長憶四川地震（組圖，有片）
2021/03/10
吳孟達麻包袋盛錢親赴救災 內地隊長憶四川地震（組圖，有片）
【中美角力】北斗衛星準確度超美國GPS 研發歷程與汶川慘痛經歷有關
2020/06/24
【中美角力】北斗衛星準確度超美國GPS 研發歷程與汶川慘痛經歷有關
正能量 網紅 博物館 癱瘓 成都 地震

下一篇文章

【五一黃金周】打尖引發景區大塞車 滯留遊客圍售票處嗌退錢（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）