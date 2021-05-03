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SNH48親為接種者蓋印 上海偶像力量谷打新冠疫苗

社會熱點 17:20 2021/05/03

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新冠疫苗在內地已全面接種，為提高接種率、推動群體免疫，各地政府祭出奇招；其中送民生用品已是意料之中，上海虹口則更與偶像女團SNH48合作，只要打疫苗，就可以獲得團體成員親手蓋紀念章，引起熱議。

根據上海虹口區的官方微博「上海虹口」公布，由於偶像女團SNH48的活動基地「SNH48星夢劇院」坐落在虹口區嘉興路上，因此邀請她們擔任虹口區的新冠疫苗公益宣傳大使。

根據貼文，5月4日至5日，愛心接種車將會在劇院門口停靠，供民眾就近接種。

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為了提升民眾的接種意願，虹口區與SNH48更推出了針對粉絲的「期間限定」活動，只要在4日至5日間，在SNH48星夢劇院的流動接種點成功接種疫苗的粉絲，就可以在SNH48發行的劇場觀演護照中，加蓋1枚特殊印章。如果是在成員出席的時段接種，則會由出席成員親手蓋章。

上海虹口「期間限定」活動  粉絲相約打疫苗

公告指出，這次擔任活動大使的SNH48成員有5名，分別是費沁源、李佳恩、許楊玉琢、袁一琦、沈夢瑤，其中費沁源、李佳恩將於4日當天親赴接種站現場，宣導疫苗接種並和民眾互動。

此消息一出，不少SNH48的粉絲已在網絡上串聯，相約一起去打疫苗。

【新冠疫苗】深圳衛健委：國藥和科興「溝針」沒有問題

上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗

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另一方面，也有其他演藝人員的粉絲在網上疾呼，各地方政府應效法，舉辦疫苗見面會，「打滿兩針疫苗可以簽名、握手」。例如，落戶上海臨港的楊超越應該為浦東挺身而出、上海出生的胡歌與定居在濱江的李佳琦應代表徐匯一戰、熱愛賽車的吳奕凡要帶領嘉定彎道超車。

輿論建議  藝人們可為推廣疫苗出一分力

SNH48是一以上海為中心活動的中國女子偶像團體，原為日本女子偶像團體AKB48的姊妹團體。

2016年雙方中止合作關係後，由中國絲芭文化傳媒獨立營運，並進一步建立SNH48 Group系統，目前除了SNH48外，還有以北京為據點的BEJ48、以廣州為據點的GNZ48，以及以重慶為據點的CKG48。

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值（第二版）

女士注意！中疾控不建議  同時接種新冠與HPV疫苗

責任編輯：鄧國強

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