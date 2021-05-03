▲ 新西蘭總理稱 與中國分歧日益難以調和

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（5日）表示，隨著最大貿易夥伴中國在世界上的角色不斷增長和變化，兩國之間的分歧日益難以調和，但她強調，縱使在一些事情上，兩國不能亦不會有共識，但認為毋須以這些分歧界定兩國關係。

阿德恩是在奧克德舉行的中國商業峰會上發表上述言論，她指出隨著中國在世界上的角色不斷增長和變化，「我們制度之間的差異，以及形成這些制度的利益和價值觀，正變得愈來愈難以調和，相信在座各位都不會看不到這點。」她續指，不單印太地區的國家，就連歐洲和其他地區的國家也正在應對這個挑戰。

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自從美國上屆政府開始，中美關係便持續惡化，拜登上任後，兩國緊張關係未見緩和，並且一直就新疆、香港等議題針鋒相對。新西蘭與美國、英國、澳洲、加拿大同屬「五眼聯盟」，但新西蘭一直不願意以這個平台來批評中國，其外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）上月甚至明言，對擴大「五眼聯盟」的角色感到不安。

阿德恩在峰會上表明，新西蘭將繼續單獨以及通過其夥伴談論相關議題，坦承管理與中國的關係並不總是容易的，而且「不可能有任何保證」。

責任編輯：唐宇廉

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