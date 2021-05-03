  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (一) 20:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場  父母曾嫌低端卻不氣餒（多圖，有片）

經濟脈搏 19:51 2021/05/03

分享：

【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場  父母曾嫌低端卻不氣餒

粵港澳大灣區是國家十四五規劃的重點區域經濟策略之一，粵港當局都鼓勵香港青年到大灣區內地城市發展，分享國家戰略機遇。其中高科技、服務業固然是港人北上就業創業的主流領域；而一名八十後留美港青卻選擇另類行業－－在東莞開辦集旅遊與農科研究於一身的新型農場。

這個八十後港青叫黃惠銘，他在東莞企石鎮開設的新型農場命名為「我的農場」，是一個集綠色種植、旅遊觀光、科普教育的綠色田園綜合體。

「我們的農場佔地100多畝，採用現代種植栽培技術，夏天產火龍果，冬天產草莓（士多啤梨），一年四季都有蔬果供應」，黃惠銘接受內媒訪問時說。

「我的農場」：集種植、旅遊、教育於一身

在香港長大的黃惠銘2014年在美國讀完大學，沒有按部就班地接受家裏安排的工作，而是選擇回內地創業。

「我學的是理工科，可以說是一個『工二代』。2015年、2016年的時候，傳統工業處於瓶頸期，我覺得可以嘗試一下不同的領域」，2017年，黃惠銘和幾名留學時結識的志同道合的朋友開始策劃開辦「我的農場」。

【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室

【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？

黃惠銘的農場業務多元化，設有種植區、觀光區、遊樂區和野炊區，種有葡萄、玉米、火龍果、番薯、西瓜等，還養土雞。從表面上看，「我的農場」和大多數的農場沒有什麽區別，但仔細觀察就會發現，這裏每個環節都緊扣著綠色、健康、科技。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

黃惠銘告訴記者，他和合夥人都不懂怎麽搞農業，因此特別重視「外腦」的意見，先後邀請台灣、天津等地的多個農業專家做智囊。但凡經營一個農作物品類，都會先列種植清單，把種植和養護流程寫出來，然後拿到專家那裏審核完善，從源頭抓起，選擇最優的方案。

留學美國歸來  親自開挖土機拓出新天地

起初，父母對黃惠銘的新事業不太看好。「他們會覺得農業沒什麽前途，不是一個『高端』的行業」，但這個80後港青沒有氣餒，反而去學開挖機、電焊，將一片荒地耕耘成生機勃勃的農場，自己也成長爲半個農業專家。他說：

現在我媽媽都會很自豪地帶朋友來農場參觀，有時候還會過來幫忙幹農活。

「我的農場」不僅爲當地提供了一片綠意盎然的田園風光，還給當地提供不少就業機會。「村民是農業的主力軍，能和我們的需求進行完美的匹配」，黃惠銘說。

【大灣區】廣東十四五規劃出爐  「三馬車」驅動粵港澳深化合作

【大灣區】韓正：要紮實推進粵港澳重大合作平台建設

黃惠銘回憶，疫情期間，農場的旅遊業務相對低迷。恰逢消費者對綠色食品的關注度上升，「我的農場」迅速改變策略，大力推廣綠色農產品，銷售非常可觀，成爲疫情期間的主要收入。

黃惠銘坦言，留學經歷開闊了他的視野，也讓他對國家的發展有了更深刻的思考。「現在粵港澳大灣區建設是一個很大的發展機遇，各類政策也十分友好，我鼓勵香港青年來內地創業」。

【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」

大灣區大學落戶東莞2023開課  同國家打科技戰有關？

【大灣區】香港城大東莞校園奠基  推動東莞製造+香港科創

【大灣區】東莞「金融80條」推動莞港合作 助企業來港上市

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

【大灣區】深圳支持皇崗口岸、沙頭角建免稅城 探索「深圳樣本」
2021/04/30
【大灣區】深圳支持皇崗口岸、沙頭角建免稅城 探索「深圳樣本」
【大灣區買樓】東莞加辣控樓價 新盤價比上批漲幅不逾5%
2021/04/29
【大灣區買樓】東莞加辣控樓價 新盤價比上批漲幅不逾5%
【大灣區】深圳大學籌劃在香港建立校區
2021/04/29
【大灣區】深圳大學籌劃在香港建立校區
【大灣區】深圳擲銀彈撐5G全產業鏈發展 最高獎千萬元
2021/04/26
【大灣區】深圳擲銀彈撐5G全產業鏈發展 最高獎千萬元
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
2021/04/27
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
創業 就業 大學 疫情 經濟 大灣區 香港 農場 士多啤梨 火龍果

下一篇文章

戴琦首份301報告稱 疫情下中國侵權活動更盛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算
中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算
台積電經理無「過冷河」跳槽大陸 判賠約合70萬港元
台積電經理無「過冷河」跳槽大陸 判賠約合70萬港元
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
【大灣區】深圳籌建伶仃洋通道通珠海 距港珠澳橋僅20公里（第二版）
【大灣區】深圳籌建伶仃洋通道通珠海 距港珠澳橋僅20公里（第二版）
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）