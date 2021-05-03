【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場  父母曾嫌低端卻不氣餒（多圖，有片）

▲ 【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場 父母曾嫌低端卻不氣餒

粵港澳大灣區是國家十四五規劃的重點區域經濟策略之一，粵港當局都鼓勵香港青年到大灣區內地城市發展，分享國家戰略機遇。其中高科技、服務業固然是港人北上就業創業的主流領域；而一名八十後留美港青卻選擇另類行業－－在東莞開辦集旅遊與農科研究於一身的新型農場。

這個八十後港青叫黃惠銘，他在東莞企石鎮開設的新型農場命名為「我的農場」，是一個集綠色種植、旅遊觀光、科普教育的綠色田園綜合體。

「我們的農場佔地100多畝，採用現代種植栽培技術，夏天產火龍果，冬天產草莓（士多啤梨），一年四季都有蔬果供應」，黃惠銘接受內媒訪問時說。

「我的農場」：集種植、旅遊、教育於一身

在香港長大的黃惠銘2014年在美國讀完大學，沒有按部就班地接受家裏安排的工作，而是選擇回內地創業。

「我學的是理工科，可以說是一個『工二代』。2015年、2016年的時候，傳統工業處於瓶頸期，我覺得可以嘗試一下不同的領域」，2017年，黃惠銘和幾名留學時結識的志同道合的朋友開始策劃開辦「我的農場」。

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黃惠銘的農場業務多元化，設有種植區、觀光區、遊樂區和野炊區，種有葡萄、玉米、火龍果、番薯、西瓜等，還養土雞。從表面上看，「我的農場」和大多數的農場沒有什麽區別，但仔細觀察就會發現，這裏每個環節都緊扣著綠色、健康、科技。

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黃惠銘告訴記者，他和合夥人都不懂怎麽搞農業，因此特別重視「外腦」的意見，先後邀請台灣、天津等地的多個農業專家做智囊。但凡經營一個農作物品類，都會先列種植清單，把種植和養護流程寫出來，然後拿到專家那裏審核完善，從源頭抓起，選擇最優的方案。

留學美國歸來 親自開挖土機拓出新天地

起初，父母對黃惠銘的新事業不太看好。「他們會覺得農業沒什麽前途，不是一個『高端』的行業」，但這個80後港青沒有氣餒，反而去學開挖機、電焊，將一片荒地耕耘成生機勃勃的農場，自己也成長爲半個農業專家。他說：

現在我媽媽都會很自豪地帶朋友來農場參觀，有時候還會過來幫忙幹農活。

「我的農場」不僅爲當地提供了一片綠意盎然的田園風光，還給當地提供不少就業機會。「村民是農業的主力軍，能和我們的需求進行完美的匹配」，黃惠銘說。

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黃惠銘回憶，疫情期間，農場的旅遊業務相對低迷。恰逢消費者對綠色食品的關注度上升，「我的農場」迅速改變策略，大力推廣綠色農產品，銷售非常可觀，成爲疫情期間的主要收入。

黃惠銘坦言，留學經歷開闊了他的視野，也讓他對國家的發展有了更深刻的思考。「現在粵港澳大灣區建設是一個很大的發展機遇，各類政策也十分友好，我鼓勵香港青年來內地創業」。

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責任編輯：鄧國強

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