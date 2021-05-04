廣東陽江驚現海龍捲風 遊客掛住影結果撲面來（有片）

▲ 廣東陽江驚現海龍捲風 遊客掛住影結果撲面來

內地五一長假期旅遊旺季之際，廣東陽江驚現海龍捲風，吸引大批正在沙灘的遊客觀看。不少人還舉起手機拍攝海龍捲風，未有理會保安人員吹哨警告盡快離開，怎料海龍捲風直吹上岸，更把一些人裹挾其中，並使雜物橫飛，幸好所有人最後都有驚無險。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

內地傳媒報道，廣東省陽江市周一（3日）海面突然出現龍捲風，由遠及近撲向岸。岸邊保安人員迅速吹哨，呼喊遊客盡快上岸，但不少游客仍然駐足拍攝。

很快，龍捲風衝到岸邊，遊客驚呼逃散，但仍有人被龍捲風裹挾其中。所幸的是，龍捲風力量並非太大，上岸後已迅速衰減，只掀起一片沙塵和毛巾等雜物，就很快消散。

遇到龍捲風，應該如何自救？廣東佛山市氣象局預報科科長鄭啟康建議：

第一，就是躲避，盡量躲在結實的房間或者建築物裏面；

第二，如果在戶外，要以垂直於龍捲風移動的方向跑；

第三，盡量往低的地方走，也不要靠近有樹木、電線桿等容易被吹倒的物體旁邊。

龍捲風以外，廣東常見的氣象災害包括颱風、雷雨大風、冰雹、暴雨等。對於防禦雷電，鄭啟康建議「三避一躲」：

第一是避高，不要到地勢高的地方去，特別要注意的是不要躲在大樹下面；

第二是避水，不要靠近有水的地方或者在岸邊水面作業；

第三是避金屬，在家裏面不要靠近金屬物體，比如電話、管道等；

第四是躲 ，盡量躲在有防雷設施或者結實牢固的建築物裏面。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒