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布林肯G7晤英外相：我們目的不是壓制中國（有片）

國情動向 10:37 2021/05/04

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布林肯G7晤英外相：我們目的不是壓制中國

七國集團（G7）外長會議正在召開，研議應對中國預定是焦點之一。美國國務卿布林肯和英國外交大臣藍韜文當地時間周一（3日）表示，G7旨在爭取新的盟友，以應對來自中國和俄羅斯的挑戰，但並不想壓制中國。

路透社報道，在2019年以來的首次G7外長面對面會晤之前，美國國務卿布林肯（Antony  Blinken）尋求先傳遞出多邊主義信息。此前特朗普的四年「推特（Twitter）外交」，讓許多西方盟友感到震驚、困惑和警惕。

布林肯在與英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）一起舉行的新聞發布會上對記者表，「我們的目的不是試圖圍堵（Contain）中國或壓制（Hold down）中國」。

It is not our purpose to try to contain China or to hold China down.

他稱，西方將捍衛「基於規則的國際秩序」，使其不受包括中國在內的任何國家的顛覆企圖的影響。

布林肯：中美軍事對抗 極不符兩國利益（有片）

美謀施離間計？布林肯叫非洲「睜大眼睛」看中國

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路透社指，兩人急切地向世界表明西方將堅持自己的立場。藍韜文談到了建立聯盟，而不是切斷聯盟。

「我確實看到，對志同道合、希望保護多邊體系的靈活國家聯盟的需求和需要日益增強」，藍韜文稱，「我們可以看到，正在朝著這種模式轉變，即由志同道合的國家足夠靈活地進行合作」。

G7外長會議  應對中俄是焦點之一

除G7成員國加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國外，英國還邀請了澳洲、印度、南非和韓國的部長們參加了此次會議。

而這次為期三天的會議，如何應對中國與俄羅斯是焦點議題之一。而部長們將爲美國總統拜登上任以來首次計劃的海外訪問鋪路，拜登將參加下月在英國舉行的G7峰會。

布林肯：美要引領綠能革命 贏得與中國競爭（有片）

布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）

布林肯：美國不會逼盟友選邊站 但要警惕北京分化

中俄朝伊VS北約  布林肯訪歐預示中美軍事對立？

責任編輯：鄧國強

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