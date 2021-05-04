布林肯G7晤英外相：我們目的不是壓制中國（有片）

上一篇文章
NTT等日本公司 據報將停用中國製造無人機
七國集團（G7）外長會議正在召開，研議應對中國預定是焦點之一。美國國務卿布林肯和英國外交大臣藍韜文當地時間周一（3日）表示，G7旨在爭取新的盟友，以應對來自中國和俄羅斯的挑戰，但並不想壓制中國。
路透社報道，在2019年以來的首次G7外長面對面會晤之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）尋求先傳遞出多邊主義信息。此前特朗普的四年「推特（Twitter）外交」，讓許多西方盟友感到震驚、困惑和警惕。
布林肯在與英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）一起舉行的新聞發布會上對記者表，「我們的目的不是試圖圍堵（Contain）中國或壓制（Hold down）中國」。
It is not our purpose to try to contain China or to hold China down.
他稱，西方將捍衛「基於規則的國際秩序」，使其不受包括中國在內的任何國家的顛覆企圖的影響。
路透社指，兩人急切地向世界表明西方將堅持自己的立場。藍韜文談到了建立聯盟，而不是切斷聯盟。
「我確實看到，對志同道合、希望保護多邊體系的靈活國家聯盟的需求和需要日益增強」，藍韜文稱，「我們可以看到，正在朝著這種模式轉變，即由志同道合的國家足夠靈活地進行合作」。
G7外長會議 應對中俄是焦點之一
除G7成員國加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國外，英國還邀請了澳洲、印度、南非和韓國的部長們參加了此次會議。
而這次為期三天的會議，如何應對中國與俄羅斯是焦點議題之一。而部長們將爲美國總統拜登上任以來首次計劃的海外訪問鋪路，拜登將參加下月在英國舉行的G7峰會。
責任編輯：鄧國強