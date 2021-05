布林肯G7晤英外相：我們目的不是壓制中國（有片）

七國集團(G7)外長會議正在召開,研議應對中國預定是焦點之一。美國國務卿布林肯和英國外交大臣藍韜文當地時間周一(3日)表示,G7旨在爭取新的盟友,以應對來自中國和俄羅斯的挑戰,但並不想壓制中國。

路透社報道,在2019年以來的首次G7外長面對面會晤之前,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)尋求先傳遞出多邊主義信息。此前特朗普的四年「推特(Twitter)外交」,讓許多西方盟友感到震驚、困惑和警惕。

布林肯在與英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)一起舉行的新聞發布會上對記者表,「我們的目的不是試圖圍堵(Contain)中國或壓制(Hold down)中國」。

It is not our purpose to try to contain China or to hold China down.