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外媒列3因素令中小企難脫疫境 企業家：幾乎無力恢復

經濟脈搏 11:08 2021/05/04

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中國從疫情中復工復產多時，側重於反映中小企運營情況的財新製造業PMI（採購經理指數）4月錄得榮枯線以上。不過，外媒指出，仍有不少企業在艱難應對消費需求疲軟、運營成本不斷上升和銀行收緊信貸的影響。作為中國經濟復甦的薄弱環節，這些企業的困境加劇了復甦的不確定性。

中小企是經濟復甦薄弱環節

據《華爾街日報》報道，中國數千萬中小企是日常經濟活動的關鍵組成部分，它們提供了多達80%的城市就業機會和至少一半的稅收。儘管這類企業已從中國經濟今年的強勁復甦中受益，但其中許多企業仍面臨困境。清華大學3月份發布的一項涉及全國5萬多家公司的研究顯示，去年中國有近19%的小企業停業，而2019年這一比例僅為6.7%。

首先是現金流問題。北京大學和螞蟻集團3月份發布的一項針對1萬多家小企業的調查發現，只有15%的受訪企業有足夠現金流可維持六個月或更長時間的運營，比例低於2020年第三季度的19%，不過一些企業預計今年收入會有所回升。

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北京一間營銷代理公司的老闆表示，公司獲得的減稅和社保減免等政府支持已到期，而公司業務尚未完全恢復。在被多間銀行拒絕提供商業貸款後，就只能去找收取高額利息的網上貸款機構。

該位老闆稱，相比疫情之前，該公司業務縮減了大約三分二。她形容，疫情造成的打擊太大了，她的公司幾乎無力恢復。

中小企成本上升 需求不足

另外，雖然有跡象表明一些企業獲取貸款的渠道已經變寬，但中國政府重啟了一場最初始於疫情暴發前的去槓桿化行動，該行動旨在遏制債務，但同時導致了對許多企業的信貸收緊。

在消費需求方面，雖然3月份的零售額飆升，但消費者支出總體上要弱於一些經濟學家的預期。至於海外需求，早前有分析師指出，隨著全球疫苗接種進程加快、經濟漸復甦，中國出口增長面臨不確定性。

對工廠主看法的最新調查預示，經濟活動可能在今年剩餘時間內減弱，預計西方消費者將把更多支出轉向外出就餐等服務方面，而不是進口商品。

同時，中國製造商面臨的問題還包括原材料成本上升和供應鏈瓶頸。浙江瑞安一間塑膠扣生產廠的老闆表示，成本飆升導致利潤率幾乎降至零。她指，工廠陷入這種困境已經好幾個月了。

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政府有關部門最近幾個月已經承諾，將擴大對小企業的信貸，並以其他方式幫助它們復甦。有關部門已敦促大型銀行今年將面向中小企業的貸款提高30%以上，並推出了新的稅收優惠。

國務院總理李克強在3月份表示，需要繼續支持小企業，讓它們在穩定就業市場方面發揮關鍵作用。他表示，中國經濟復甦的基礎還不穩固。

責任編輯：尹航

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