漁民4人組香港偷渡返內地避檢疫 東莞截獲結果這樣

香港出現變種新冠肺炎病毒個案，全城繃緊神經之際，4名漁民日前從香港偷渡進入內地，以逃避14天防疫隔離；他們上岸後從惠州市搭長途巴士，打算前往茂名市，但途中在東莞被攔截。事後，車上34人需接受觀察和檢測，幸證實均呈陰性。

官方未有公布，4名從香港偷渡內地漁民的詳細身份，包括他們是否香港人。

內地多間媒體3日報道，東莞市大嶺山鎮疫情防控指揮部辦公室於上周四（4月29日）中午12時29分，接獲深圳市公安局請求協助調查，稱有一架載有4名偷渡人士的車輛，在潮莞高速大嶺山服務區（往虎門方向）被當局攔停；車上34人情況不明，需要鎮防疫指揮辦到場處理。

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官方未公布偷渡返內地漁民 是否香港人

鎮疾控中心接報後大為緊張，派人前往現場處理，向車上34人說明情況；當時車上所有人士情緒穩定，隨後被安排入住酒店集中醫學觀察點。

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經了解，有4名漁民從香港偷渡入境，其目的地為陽江；當日4人到惠州市惠東汽車站乘大巴出發，目的地為茂名市中心客運站。

事後，車上34名涉事人員已被安排到集中醫學觀察點接受觀察；經檢測，所有人的核酸和血清抗體均為陰性。當局已派人消毒涉事場所及車輛。

但4名漁民的詳細身份、包括他們是否香港人，則官方未有公布。

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責任編輯：鄧國強

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