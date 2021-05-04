中國輪任安理會主席 王毅與布林肯周五再次交手

中國本月起輪任聯合國安理會主席，將在周五（7日）以視像形式召開安理會高級別會議，討論緬甸、北韓等地區議題。會議由中國國務委員兼外長王毅主持，美國國務卿布林肯等14國外長確認出席。本次是王毅與布林肯自3月阿拉斯加會談後再次交手，而後者在最新的訪談中，再次批評中國企圖削弱國際秩序。

駐聯合國大軍張軍周一（3日）在吹風會上公布有關消息，他表示，中國將 堅定維護多邊主義、支持聯合國發揮更大作用，為加強全球治理貢獻中國智慧。張特別談到緬甸局勢，稱中國支持緬甸各黨派在法律框架下以對話解決分歧，他批評片面施壓、鼓吹制裁等強制措施只會激化矛盾、加劇對立、造成更多人命傷亡，形成惡性循環，不是建設性做法， 安理會在處理其他有關問題時已得到過教訓。會上又介紹了中國在扶貧、人權、減排，以及經濟發展上的貢獻。

外交部新聞稿則指，各國紛紛祝賀中國擔任安理會輪值主席，充分肯定中方的工作考慮，高度評價中方所作精心準備和展現出的開放包容透明的工作方法。

在前一天，布林肯接受了美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問，他批評中國是全球唯一具有軍事、經濟和外交能力挑戰國際秩序的國家，並試圖以具有對抗性的方式進行不公平競爭。他指美國並非要阻止中國崛起，但任何一方挑戰國際秩序，美國都會出面反對及捍衛規則。

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責任編輯：陳建錫

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