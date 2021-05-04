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解放軍094A潛艇超靜音 能射巨浪-3核彈打遍美國（有片，多圖）

國情動向 12:42 2021/05/04

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解放軍「南海艦隊」近日接收3艘主戰艦，當中包括094A核動力潛艦「長征18號」，據報其搭載了中國射程最長的潛射導彈「巨浪3型（JL-3）」，號稱射程範圍涵蓋美國全境。

根據《南華早報》報道，習近平在4月23日中國海軍建軍72周年當天， 出席在海南三亞舉行的南海艦隊3艘新型主戰艦艇的交接儀式，分別是094A核動力彈道導彈潛艦「長征18號」、055型導彈驅逐艦「大連號」，以及075型兩棲攻擊艦「海南號」。

「奪島神器」服役  海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）

解放軍075兩棲艦罕曝演練 被稱奪島利器（多圖，有片）

解放軍海軍的消息人士指出，094A「晉級」戰略核潛艦是094型的改良版，克服094型潛艦在噪音過大方面的缺點，使其能夠搭載威力更強大、射程超過1萬公里（6200英里）的巨浪-3型潛射彈道導彈，攻擊範圍涵蓋美國本土全境。巨浪-3導彈可搭載包括核彈頭在內的多個彈頭。

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094A「晉級」戰略核潛艦 噪音大減

在094型潛艦升級之前，只能搭載巨浪-2型導彈，射程只能到美國的東北部。中國從1985年開始以「東風-31」為基礎的研發潛射彈道導彈，2001年進行首次潛艦試射，2012年到2015年間數度宣布巨浪-2型導彈試射成功。至於巨浪-3，據研判是在2018年11月底首次試射。

美國核武力量重要負責人、「戰略司令部」(STRATCOM)司令理察（Charles Richard）海軍上將最近發出警告，美國「真的有可能（Real Possibility）」跟中、俄爆發核子戰爭，呼籲美國軍方和聯邦政府領導人重新設想阻嚇中國和俄羅斯等競爭對手的方法，包括正視爆發核戰的「現實可能性」。

習近平海南出席３艦交接入列儀式：

【南海局勢】美航母、兩棲攻擊艦南海會合 組遠程打擊群

中國航母不是宅男！國防部此話回應遼寧艦遠航（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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