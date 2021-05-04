【南海角力】菲律賓外長爆粗後 杜特爾特稱「中國仍是恩人」

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解放軍094A潛艇超靜音 能射巨浪-3核彈打遍美國（有片，多圖）
中菲南海爭端持續，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）周一（3日）在Twitter發文並用上粗言穢語，促中國船隻離開爭議水域。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在當晚播出的影片中強調，「中國仍然是我們的恩人」，兩國有爭端不代表要變得無禮、粗魯。
外電指出，中菲因南海問題變得關係緊張之際，菲律賓正尋求增加來自中國的疫苗供應。杜特爾特周一也接種第一劑國藥新冠疫苗。
【南海局勢】菲律賓要求中國 召回爭議水域逾200艘「民兵船」
另外，菲律賓負責疫苗事務的官員Carlito Galvez表示，政府正談判讓中國的科興生物每月提供最高400萬劑疫苗，以及俄羅斯Sputnik每月提供200萬劑疫苗。
Carlito Galvez稱，政府計劃本月將接種量增加一倍至200萬人；而要實現群體免疫，每天需要接種50萬人。該國衛生部長杜克（Franciso Duque）表示，該國新增病例數下降，但重症監護病床的使用率仍很高。
責任編輯：林佩怡
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