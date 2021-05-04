穿軍裝外灘跳江勇救女子 上海武警小哥登熱搜（有片）

▲ 穿軍裝外灘跳江勇救女子 上海武警小哥登熱搜

內地五一長假期，上海發生驚險一幕。一名女子在上海外灘隋入黃浦江中，載浮載沉危急之際，趕到的武警身穿軍裝，動作敏捷地翻過圍欄，便一躍急流游向女子把她救起。這名「95後」武警小哥成功拯救女子後，由於消耗了大量體力，自己也一度陷入困難，所幸終也平安脫困。他英勇救人也成為了網絡熱搜，網友點讚：這就是中國軍人！

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內地傳媒報道，上海周日（2日）晚10點多，一名女子隋入黃浦江，正在浪潮裏沉浮，她背部朝上，有溺水窒息危險。

武警上海總隊機動一支隊，當時正在外灘觀景平台巡邏，突然接報有人落水，支隊排長喬海濤迅速帶隊奔向現場。

喬海濤到了事發位置後，看到情況危急，來不及脫下厚重的軍裝，只摘下軍帽，即迅速翻過欄杆，跳入江中，向女子游過去。

儘管軍裝浸水後十分沉重，喬海濤也很快就游到了女子身邊。岸上的戰友此時向水中兩人扔下了救生圈，喬海濤讓落水女子將救生圈抓牢，並將她推向岸邊。

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廣東陽江驚現海龍捲風 遊客掛住影結果撲面來（有片）

岸上戰友周勇鋼、蔣建業將救援繩放下後，喬海濤用盡力氣將女子托舉起來，讓她成功得救。從喬海濤跳下水到女子上岸，整個過程不過2分鐘。

但此時喬海濤已經精疲力竭，並因為浪太大嗆了不少江水，無法沿著救援繩往上攀爬。幸好，救援船隻及時趕到，將其喬海濤從水中救起。

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據悉，喬海濤是上海浦東人，生於1998，受到老兵父親的影響參軍入伍。回憶起這驚險的一幕，他只是簡單地說：「這都是我應該做的！」

「上海外灘遊客落水武警跳水救人」也登上了熱搜，網友紛紛為喬海濤點讚。有人讚揚：「這就是人民子弟兵，為人民義無反顧！」也有網友提醒，出門在外一定要注意自身安全，不要讓自己和救你的人陷入危險。

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責任編輯：連兆鋒