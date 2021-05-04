  • 30°C
香港時間 : 2021504日 (二) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

穿軍裝外灘跳江勇救女子 上海武警小哥登熱搜（有片）

社會熱點 13:56 2021/05/04

分享：

穿軍裝外灘跳江勇救女子 上海武警小哥登熱搜

內地五一長假期，上海發生驚險一幕。一名女子在上海外灘隋入黃浦江中，載浮載沉危急之際，趕到的武警身穿軍裝，動作敏捷地翻過圍欄，便一躍急流游向女子把她救起。這名「95後」武警小哥成功拯救女子後，由於消耗了大量體力，自己也一度陷入困難，所幸終也平安脫困。他英勇救人也成為了網絡熱搜，網友點讚：這就是中國軍人！

    點擊圖片放大
    +2

內地傳媒報道，上海周日（2日）晚10點多，一名女子隋入黃浦江，正在浪潮裏沉浮，她背部朝上，有溺水窒息危險。

武警上海總隊機動一支隊，當時正在外灘觀景平台巡邏，突然接報有人落水，支隊排長喬海濤迅速帶隊奔向現場。

喬海濤到了事發位置後，看到情況危急，來不及脫下厚重的軍裝，只摘下軍帽，即迅速翻過欄杆，跳入江中，向女子游過去。

儘管軍裝浸水後十分沉重，喬海濤也很快就游到了女子身邊。岸上的戰友此時向水中兩人扔下了救生圈，喬海濤讓落水女子將救生圈抓牢，並將她推向岸邊。

    點擊圖片放大

廣東陽江驚現海龍捲風 遊客掛住影結果撲面來（有片）

岸上戰友周勇鋼、蔣建業將救援繩放下後，喬海濤用盡力氣將女子托舉起來，讓她成功得救。從喬海濤跳下水到女子上岸，整個過程不過2分鐘。

但此時喬海濤已經精疲力竭，並因為浪太大嗆了不少江水，無法沿著救援繩往上攀爬。幸好，救援船隻及時趕到，將其喬海濤從水中救起。

    點擊圖片放大

據悉，喬海濤是上海浦東人，生於1998，受到老兵父親的影響參軍入伍。回憶起這驚險的一幕，他只是簡單地說：「這都是我應該做的！」

「上海外灘遊客落水武警跳水救人」也登上了熱搜，網友紛紛為喬海濤點讚。有人讚揚：「這就是人民子弟兵，為人民義無反顧！」也有網友提醒，出門在外一定要注意自身安全，不要讓自己和救你的人陷入危險。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

意外事故 中國 上海

上一篇文章

印度疫情慘烈 中國大姐3萬元買機票逃離：他們看淡生死

下一篇文章

【五一黃金周】美女遊客抱著電腦賞景 打工族直呼有共鳴（組圖）

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
「太極掌門」敗給徐曉冬後 如今再遭6健身教練打到入院（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
專家警告神秘尼帕病毒大流行　中國致死率遠超新冠
專家警告神秘尼帕病毒大流行　中國致死率遠超新冠
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）