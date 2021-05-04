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印度疫情慘烈 中國大姐3萬元買機票逃離：他們看淡生死

社會熱點 14:10 2021/05/04

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印度疫情慘烈 中國大姐3萬元買機票逃離：他們看淡生死

印度面臨「海嘯式」新冠疫情。剛離開印度回國的中國人蒙姐表示，專家預測印度實際感染人數要比公佈的數字多3至5倍應是真的，因為在印度即使確診也沒有溯源，沒有任何強制性核酸檢測；而她觀察，當地很多人對生死看得淡。

鑑於印度疫情被指已失控，儘管疫情下一張回國機票暴漲至3萬多元人民幣，蒙姐日前也買了機票「逃」回國。

封面新聞報道，蒙姐乘坐的班機於周三（28日）降落上海浦東國際機場，這讓已在印度呆了6年的她頓時如釋重負。這趟行殊不簡單，爲盡快回國，蒙姐選擇了一條幾乎「南轅北轍」的航線，先從印度飛到德國，然後再轉機飛回上海，全因3萬多元人民幣的價格下，一張回國的機票依舊炙手可熱。

中國女子所住小區560人染疫

而航程期間，蒙姐觀察到中印兩國民衆的差異，例如幾乎每名中國乘客都穿防護服，用口罩、護目鏡、面罩，她本人爲了避免上廁所更是9個小時完全沒有吃喝。印度乘客的心態完全不同，依舊吃吃喝喝，其中一名女乘客更把口罩拉下大聲說話。

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在印度，蒙姐住在德里的衛星城古爾崗，當地是不少跨國公司總部所在地，故多數中資企業的員工也集中於當地。

蒙姐表示，其所在小區算是一個中產階級聚集的社區，基本上每家都有一台血氧儀，但確診人數仍至少達到560人，每個人身邊都有認識的人確診。

同時，政府對醫療資源的分配陷入癱瘓，大量找不到床位的患者就只好躺在家中，她甚至經常看到血氧濃度只有80多的人不僅未住院，甚至連吸氧都解決不了，「有好幾個人之前還在尋找氧氣，沒幾天後沒了聲音，後來才知道已經去世了」。

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至於印度的防疫措施，蒙姐稱，確診的前提是個人感染並主動去做核酸，但即使確診也根本沒有溯源一說，沒有任何強制性核酸檢測。至于戴口罩，印度人也是戴得馬馬虎虎，許多人僅用頭巾、毛巾或一塊布隨便擋一擋而已。

染疫不醫  無聲無息地死去

蒙姐表示，不論貧富，印度都幾乎無法做到居家隔離，這是因印度人普遍都過大家族式生活，很易形成交叉感染，且貧富差距未讓病毒傳播出現斷層，很多傭人或鍾點工白天在富人家中工作，晚上就回到人員密集的貧民窟，形成防疫漏洞。

其實，印度政府並不是沒有試過堵住漏洞，如在去年3至4月，當地就進行過一輪居家封鎖，可是這導致失去僕人的富人們幾乎喪失生活自理能力，全因在當地文化中，上層的人不應該做清潔廁所、拖地這些事。

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責任編輯：鄧國強

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