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曾經威過「海底撈」　「譚魚頭」如今要賣商標

經濟脈搏 15:57 2021/05/04

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四川成都知名火鍋店「譚魚頭」曾經威盡大江南北，風頭甚至比「海底撈」有過之而無不及。可惜，譚魚頭在「五一黃金周」期間，連名下49個商標也要拍賣。究竟為什麼會走到這一步？

淘寶網「阿里拍賣」公眾號顯示，拍賣原於周日（2日）上午10時結束，但由於競投激烈，延至中午12時過後才完結。最終，「譚魚頭」、「巴椒漁府」、「譚狀元」等商標以1,510萬（人民幣，下同）、折合約港幣1,811萬元成交，較100萬底價多超過15倍。

根據商業查詢平台「天眼查」的資料，成都譚魚頭投資股份有限有司在1997年5月27日在成都登記成立，註冊資本近5,500萬，法定代表人為譚長安，主要經營中餐、火鍋連鎖店業務。

憑藉衛生的一次性湯底，以及拆掉廚房牆、換上透明玻璃等手法，食客自然食得安心。集團業務亦因此蒸蒸日上，由創立起不到三年時間，資產發展至近百億，在全國58個城市開設90間連鎖店。而譚長安身家亦水漲船高，曾在2007年登上胡潤餐飲富豪榜，財富達20億。

太想上市反害了公司

據譚長安自己所講，公司由盛轉衰，是因為想著上市──2009和2011年謀求借殼上市不果後，與香港一家風險投資公司簽訂對賭協議，最終令陷入債務機。

根據協議，風投公司出資2,000萬美元，譚魚頭則須花時間完成盈利目標。譚長安積極發展公司，除了不斷開新店，還投資了其他火鍋公司。但這也埋下衰落的種子。

譚長安自言，風投公司的資金並未到齊，實際上只提供了500萬，餘下1,500萬資金缺口要自己填補。結果在2013年，一間小型貸款公司把譚長安告上法庭，要求他償還本公1,500萬元和利息220萬元。債台高築，公司經營狀況急轉直下。

在2017年，當時早已在香港全線結業的譚魚頭，其位於灣仔駱克道地舖遭業主入稟追討欠租，並要求收舖。

由於資不抵債，一間百億規模的公司，如今走到拍賣商標的一步。

責任編輯：唐宇廉

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