前「上海首富」周正毅壽宴  6主播俾面到賀遭「雪藏」處分（多圖，有片）

曾捲上海社保案入獄、去年獲釋的前「上海首富」周正毅，上月（4月）18日在上海外灘五星級酒店舉辦60歲生日宴，並廣邀名人明星捧場，包括官方上海廣播電視台的6名主持人。事件驚動上海市委宣傳部，據報電視台內部調查已完成，6人均遭到「雪藏」處分。

上海廣播電視台、上海文化廣播影視集團有限公司內部報紙《傳媒人》，4月29日對東方衛視6名主持人參與周正毅生日宴會引發負面輿論後，首次發布處理通報。

通報指，「台黨委決定：停止涉事主持人參加各級重大現場活動的主持、及節目錄製工作，並停播涉事主持人的主持節目、形象代言及公益宣傳片，取消年度評優資格，6名涉事主持人作書面檢查，並在相關單位召開的管理幹部和主持人例會上作通報警示和專項教育」。

前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）

周正毅出身貧寒 「阿毛燉品」是他命運轉捩點

按此觀察，6人已遭到「雪藏」處分，限制出鏡，當中尤其不能出席重量級公益活動。

停播涉事主持人的節目 6人要作書面檢查

通報還稱，「現已對此事實施黨紀立案和政務立案，將會在查清事實的基礎上依規進行黨紀政務處分」。而同時，通報也澄清網絡有關「每人收受10萬元人民幣」的傳聞系謠言。

引爆今次風暴的，是周正毅於上月18日晚在上海外灘五星級酒店舉辦60歲生日宴。宴會打出「不忘初心，回歸本色」的字樣，並廣邀名人明星捧場，包括官方上海廣播電視台的六名主持人：程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕、戴劉菲。

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根據網上視頻，陳蓉和其他東方衛視主持人集體上台。陳蓉自我介紹時說，「我們東方衛視主持人是不是都傾巢出動了？東方衛視春晚也不過這樣的陣容啊。我是今年剛剛認識周公子的新朋友，但已成爲好朋友的陳蓉」。

據電視台方面稱，東方衛視中心主持人是各自受到朋友邀約參加宴會，戴劉菲則是收到周正毅請柬赴會。

報道指6名出席的主持 都沒有收取報酬

報道指，台內主持人均未作爲本場活動的主持嘉賓，且均未收費。

周正毅爲香港上市的上海地產前主席，農凱集團公司前董事長，曾被《福布斯》雜誌封爲上海首富；2003年9月因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，判監三年。導致上海市委書記陳良宇落馬的社保案曝光後，2007年周正毅再因行賄等罪名被判刑16年，去年出獄。

責任編輯：鄧國強