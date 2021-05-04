【五一黃金周】少林寺變遊樂場 過百人湧竹林爬樹刻字（有片）

位於河南登封的嵩山少林寺，連日來被五一的出遊人潮逼爆，同時也導致亂象叢生。少寺內竹林是本次的重災區，過百名遊客帶同子女攀爬竹樹、在樹上刻字，據報還有人吊在樹上蕩韆鞦，令部分竹樹折斷。有遊客說自己從小就特別擅長爬樹，亦有人說參觀之餘想健健身。

網傳影片顯示，少林寺的竹林幾乎變成遊樂場，除了爬樹，刻字也成為不少遊客的合家歡活動，片中甚至拍到有遊客教兒子如何在竹上留名，「某某到此一遊」、「某某與某某1314」、「某某白頭偕老」，以及「一生平安」之類的字句。有遊客也選擇在寺內的石碑上刻字，而這些石碑據稱年代久遠。

刻「到此一遊」已成為相當一部分內地人旅遊時的慣常動作，少林寺也不是第一個「受害者」。北京市政府近日就將3名在長城上刻字的遊客列入黑名單，禁令他們進入當地的12個景區。但輿論普遍認為，這種處罰並無多大阻嚇性，且捉不到的遠比受處罰的人多，難以根治問題。

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責任編輯：陳建錫

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