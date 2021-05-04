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台灣首例！華航機師打了阿斯利康疫苗也中招

社會熱點 17:30 2021/05/04

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台灣新增首例接種疫苗後確診個案，患者為染疫華航機組員，於上月22日接種第一劑阿斯利康疫苗（牛津AZ疫苗）。

台灣今日新增兩名染疫華航機組員，分別是男機師和女空服員。該名30多歲的台男機師今年4月16日至18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，感染源待釐清。

該名機師在4月22日施打第一劑阿斯利康疫苗，發病日與接種疫苗中間間隔9天。此案感染源調查中、尚未歸類為本土病例，若確認是本土病例，將是第一例已施打疫苗卻確診的本土個案。

據最新國際研究，牛津AZ疫苗接種12天起可降低感染風險，約減少6成感染機率，第一劑2到4週後保護力就會逐漸形成，完整接種2劑保護力可望達70%，且接種後即便感染病毒量也較低，大幅降低傳染力。

另一女空服員2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診。她曾於4月29日接觸前述男機師，個案感染發病是否與其有相關性，尚待進一步釐清。

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責任編輯：尹航

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