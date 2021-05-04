放棄華爾街工作 哈佛中國女生回國開辦老人院

哈佛畢業、華爾街工作，是許多人夢寐以求的履歷，相信也沒有人會想像得到，有著這樣履歷的人會走去開辦老人院，但現年34歲、任職瀋陽天柱山老年公寓院長的陳思，就是一個不平凡的例外。

據新華社報道，陳思在南京大學讀本科，隨後成為美國哈佛大學人類發展與心理學專業研究生，留美期間，有一次與媽媽透過視像聊天，看到對方已經滿頭白髮，意識到她已到了需要陪伴的時候。

機緣巧合，陳思在2013年遇到一個接管一間老年公寓的機會，她於是毅然離開美國，回到祖家瀋陽，管理養老院。

一人身兼多職

報道指，陳思在老年公寓擔任多項工作，包括心理諮詢師、營養師、護工、活動主持人，有時還要處理突發事件，院友都稱她為「全能孫女」。

公寓中約有500位老人，當中失能或半失能者超過2/3，他們大多無法表達自己的情緒和需求，而且行動不便或卧床。有見及此，陳思運用在哈佛學到的心理學知識，領導團隊悉心照料老人的心理健康，包括與他們聊天、定期舉辦文化沙龍、請外面的老師為他們上課等。

報道又引述許多人對陳思選擇回國的不理解，但她坦言並不後悔回國創業，「撇開我是哈佛畢業生這件事，你就會覺得我的決定沒那麼難理解……8年時間過去了，老年公寓的老人越來越多，有的老人介紹朋友來這裏養老，因為他們覺得在這裏的活動中找到自身價值，更加快樂。」她說，她每天做的事，就是讓老人有生活質量，有尊嚴地度過人生的最後階段。

責任編輯：唐宇廉

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