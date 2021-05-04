▲ 台積電謀亞利桑那州建6芯片廠 背後是台海風險升級？

中美針對台灣的地緣政治角力白熱化之際，路透社引述消息，全球芯片（又稱晶片）代工龍頭台積電擬擴充在美國的投資規模，亞利桑那州建設的晶圓工廠將增至合共6間。此前，美國國會顧問機構建議，美國應推動半導體企業將生產線設於美國，防範一旦台海爆發衝突、美國不會陷入芯片供應中斷的危機。

台積電早在去年5月已宣布，將赴美國亞利桑那州建設一座12吋晶圓廠，用以生產5納米製程，2024年開始量產，而總投資期為2021至2028年，預計投入120億美元、折合逾932億港元。

台積電新廠預計在今年開始動工，新廠首批250名員工招募完成，其中有部分新進員工將來台培訓為期1年半的時間。

台積電原本公布只建一間5納米製程工廠

而路透社周二引述3名消息人士指出，台積電在亞利桑那州的建廠計劃，可能會在擴充，在原有上述一所工廠的基礎上，再興建5座晶圓廠，即合共建廠6間。

知情人士表示，這投資是美國所要求的，但未透露更多細節。

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消息人士指出，該公司在獲得第一座先進製程晶圓廠的興建土地後，就已經確保有足夠空間擴廠；另一名消息人士、同時是參與台積電亞利桑那州建廠的供應商表示，台積電已經告訴他們，將在未來在該地生產6座晶圓廠。

對此，台積電表示，不評論市場傳言，亞利桑那州投資案按照原定計劃進行，第一期廠房5納米製程將在2024年量產。

據了解，台灣是全球芯片代工重鎮，台積電更是行業龍頭。台積電目前的先進製程集中在台灣的新竹、台南科學園區，成熟製程則是部分落在中國大陸、美國的廠區。

台海局勢緊張 美設廠能分散風險

不過，美國國會設立的諮詢委員會早前發表「人工智能國家安全委員會（NSCAI）」報告指，美國如再依賴台灣芯片，不僅會失去攸關商業與軍事成就的半導體優勢，還可能面對風險。

委員會共同主席、美國國防部前副部長沃克（Robert Work）直言，由於大陸沒有排除武統台灣，美國依賴台灣很危險。

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而委員會主席、Google前首席執行官施密特（Eric Sc​​hmidt）表示，「因為我們依賴台灣，我們很快就要失去驅動我國企業與軍事發展的微電子尖端優勢」。

事實上，拜登政府早前在白宮召開半導體企業領袖峰會，亦是旨在推動芯片產業鏈移到美國，防範台海一旦出現衝突，美國會面臨「斷芯」。

波士頓顧問公司（BCG）報告也警告，高度區域集中性存有潛在風險，台灣晶圓代工廠若營運中斷，全球終端市場年度蒙受損失恐高達4900億美元、折合逾3.8萬億港元。內容詳見以下組圖：

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責任編輯：鄧國強

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