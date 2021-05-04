習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展（全文）

▲ 習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展

中共中央機關刊物《求是》雜誌，在最新一期刊載中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的文章《把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局》。這是習近平今年1月11日在「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班」上的講話，內容闡述他對國內外形勢、中國經濟最新發展形勢的看法，現全文轉載如下。

《把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局》

習近平

黨的十九屆五中全會閉幕以來，各地區各部門按照黨中央要求，在學習領會、宣講闡釋、貫徹落實全會精神方面做了大量工作，取得積極成效。黨中央舉辦這次專題研討班，目的是深入研討、交流體會，準確把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動「十四五」時期高質量發展，確保全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

關於學習貫徹全會精神，我在黨的十九屆五中全會、中央政治局常委會會議、中央政治局會議、中央經濟工作會議、中央農村工作會議等場合都講過。今天，我再重點講4個問題。

第一個問題：準確把握新發展階段

正確認識黨和人民事業所處的曆史方位和發展階段，是我們黨明確階段性中心任務、制定路線方針政策的根本依據，也是我們黨領導革命、建設、改革不斷取得勝利的重要經驗。

新民主主義革命時期，我們黨經過艱辛探索，逐步認識到中國革命必須經過新民主主義革命這個曆史階段，在此基礎上提出了中國革命的任務和戰略策略，領導人民取得中國革命勝利。新中國成立之初，我們黨深刻認識到，從新民主主義社會進入社會主義社會需要經曆一個過渡階段，由此形成了黨在過渡時期的總路線，勝利完成了社會主義革命任務，進入了社會主義建設階段。改革開放以後，我們黨深刻總結世界社會主義特別是我國社會主義建設正反兩方面經驗，作出我國正處於並將長期處於社會主義初級階段的重大判斷，並據此提出了黨的基本路線，開辟了改革開放和社會主義現代化建設的嶄新局面。黨的十八大以來，我們在前人長期奮鬥的基礎上統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，推動黨和國家事業取得曆史性成就、發生曆史性變革，推動中國特色社會主義進入了新時代。

黨的十九屆五中全會提出，全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，我們要乘勢而上開啓全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍，這標志著我國進入了一個新發展階段。作出這樣的戰略判斷，有著深刻的依據。

就理論依據而言，馬克思主義是遠大理想和現實目標相結合、曆史必然性和發展階段性相統一的統一論者，堅信人類社會必然走向共產主義，但實現這一崇高目標必然經曆若幹曆史階段。我們黨在運用馬克思主義基本原理解決中國實際問題的實踐中逐步認識到，發展社會主義不僅是一個長期曆史過程，而且是需要劃分爲不同曆史階段的過程。1959年底至1960年初，毛澤東同志在讀蘇聯《政治經濟學教科書》時就提出：「社會主義這個階段，又可能分爲兩個階段，第一個階段是不發達的社會主義，第二個階段是比較發達的社會主義。後一階段可能比前一階段需要更長的時間。」1987年，鄧小平同志講：「社會主義本身是共產主義的初級階段，而我們中國又處在社會主義的初級階段，就是不發達的階段。一切都要從這個實際出發，根據這個實際來制訂規劃。」今天我們所處的新發展階段，就是社會主義初級階段中的一個階段，同時是其中經過幾十年積累、站到了新的起點上的一個階段。

從歷史依據來看，新發展階段是我們黨帶領人民迎來從站起來、富起來到強起來曆史性跨越的新階段。我們黨成立後，團結帶領人民經過28年浴血奮戰和頑強奮鬥，建立了中華人民共和國，實現了從新民主主義革命到社會主義革命的曆史性跨越。新中國成立後，我們黨團結帶領人民創造性完成社會主義改造，確立社會主義基本制度，大規模開展社會主義經濟文化建設，中國人民不僅站起來了，而且站住了、站穩了，實現了從社會主義革命到社會主義建設的曆史性跨越。進入曆史新時期，我們黨帶領人民進行改革開放新的偉大革命，極大激發廣大人民群衆的積極性、主動性、創造性，成功開辟了中國特色社會主義道路，使中國大踏步趕上時代，實現了社會主義現代化進程中新的曆史性跨越，迎來了中華民族偉大複興的光明前景。今天，我們正在此前發展的基礎上續寫全面建設社會主義現代化國家新的曆史。

就現實依據來講，我們已經擁有開啓新征程、實現新的更高目標的雄厚物質基礎。經過新中國成立以來特別是改革開放40多年的不懈奮鬥，到「十三五」規劃收官之時，我國經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平躍上了新的大台階，成爲世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外彙儲備國，國內生產總值超過100萬億元，人均國內生產總值超過1萬美元，城鎮化率超過60%，中等收入群體超過4億人。特別是全面建成小康社會取得偉大史成果，解決困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題取得史性成就。這在我國社會主義現代化建設進程中具有裏程碑意義，爲我國進入新發展階段、朝著第二個百年奮鬥目標進軍奠定了堅實基礎。

新中國成立不久，我們黨就提出建設社會主義現代化國家的目標，經過13個五年規劃（計劃），我們已經爲實現這個目標奠定了堅實基礎，未來30年將是我們完成這個史宏願的新發展階段。我們已經明確了未來發展的路線圖和時間表。這就是，到2035年，用3個五年規劃期，基本實現社會主義現代化。然後，再用3個五年規劃期，到本世紀中葉，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

當今世界正經百年未有之大變局。最近一段時間以來，世界最主要的特點就是一個「亂」字，而這個趨勢看來會延續下去。這次應對新冠肺炎疫情全球大流行，各國的領導力和制度優越性如何，高下立判。時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在。

同時，我們必須清醒看到，當前和今後一個時期，雖然我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇和挑戰之大都前所未有，總體上機遇大於挑戰。古人說：「慎易以避難，敬細以遠大。」全黨必須繼續謙虛謹慎、艱苦奮鬥，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量，全力辦好自己的事，锲而不舍實現我們的既定目標。

我們的任務是全面建設社會主義現代化國家，當然我們建設的現代化必須是具有中國特色、符合中國實際的，我在黨的十九屆五中全會上特別強調了5點，就是我國現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。這是我國現代化建設必須堅持的方向，要在我國發展的方針政策、戰略戰術、政策舉措、工作部署中得到體現，推動全黨全國各族人民共同爲之努力。

新發展階段是我國社會主義發展進程中的一個重要階段。1992年，鄧小平同志說：「我們搞社會主義才幾十年，還處在初級階段。鞏固和發展社會主義制度，還需要一個很長的史階段，需要我們幾代人、十幾代人，甚至幾十代人堅持不懈地努力奮鬥，決不能掉以輕心。」我體會，鄧小平同志當年說這個話，主要是從政治上講的，強調的是在當時我國經濟基礎薄弱的條件下，需要很長時間的艱苦奮鬥才能實現現代化，同時強調即使實現了現代化，要把我國社會主義制度世世代代堅持下去，仍然要一以貫之地把鞏固和發展社會主義制度的問題解決好，不可能一勞永逸。毛澤東同志說過：「一切事物總是有‘邊’的。事物的發展是一個階段接著一個階段不斷地進行的，每一個階段也是有‘邊’的。不承認‘邊’，就是否認質變或部分質變。」社會主義初級階段不是一個靜態、一成不變、停滯不前的階段，也不是一個自發、被動、不用費多大氣力自然而然就可以跨過的階段，而是一個動態、積極有爲、始終洋溢著蓬勃生機活力的過程，是一個階梯式遞進、不斷發展進步、日益接近質的飛躍的量的積累和發展變化的過程。全面建設社會主義現代化國家、基本實現社會主義現代化，既是社會主義初級階段我國發展的要求，也是我國社會主義從初級階段向更高階段邁進的要求。

第二個問題：深入貫徹新發展理念

我們黨領導人民治國理政，很重要的一個方面就是要回答好實現什麽樣的發展、怎樣實現發展這個重大問題。2015年10月29日，我在黨的十八屆五中全會上說過：「理念是行動的先導，一定的發展實踐都是由一定的發展理念來引領的。發展理念是否對頭，從根本上決定著發展成效乃至成敗。實踐告訴我們，發展是一個不斷變化的進程，發展環境不會一成不變，發展條件不會一成不變，發展理念自然也不會一成不變。」

黨的十八大以來，我們黨對經濟形勢進行科學判斷，對發展理念和思路作出及時調整，引導我國經濟發展取得了史性成就、發生了史性變革。這裏，我概要講一下其中主要的方面。一是堅持以人民爲中心的發展思想。2012年11月15日，在十八屆中央政治局常委同中外記者見面時，我就強調人民對美好生活的向往就是我們的奮鬥目標，強調要堅定不移走共同富裕的道路。2015年10月29日，在黨的十八屆五中全會上，我明確提出了堅持以人民爲中心的發展思想。2020年10月29日，在黨的十九屆五中全會上，我進一步強調要努力促進全體人民共同富裕取得更爲明顯的實質性進展。二是不再簡單以國內生產總值增長率論英雄。2012年12月15日，在中央經濟工作會議上，我強調不能不顧客觀條件、違背規律盲目追求高速度。2013年4月25日，在中央政治局常委會會議上，我強調不要把國家確定的調控目標作爲各地經濟增長的底線，更不要相互攀比甚至層層加碼，要立足提高質量和效益來推動經濟持續健康發展，追求實實在在、沒有水分的生產總值，追求有效益、有質量、可持續的經濟發展。三是我國經濟處於「三期疊加」時期。2013年7月25日，在中央政治局常委會會議上，我強調我國經濟正處於增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期疊加的階段，加上世界經濟也在深度調整，發展環境十分複雜，要準確認識我國經濟發展階段性特征，實事求是進行改革調整。四是經濟發展進入新常態。2013年12月10日，在中央經濟工作會議上，我提出「新常態」。2014年12月9日，也是在中央經濟工作會議上，我從9個方面的趨勢性變化分析了我國經濟發展進入新常態的原因，強調認識新常態、適應新常態、引領新常態是當前和今後一個時期我國經濟發展的大邏輯。五是使市場在資源配置中起決定性作用、更好發揮政府作用。2013年11月，在黨的十八屆三中全會上，我強調市場配置資源是最有效率的形式，市場決定資源配置是市場經濟的一般規律，強調要使市場在資源配置中起決定性作用，對市場作用作了全新定位。六是綠水青山就是金山銀山。2013年9月7日，在納紮爾巴耶夫大學發表演講時，我明確提出這個觀點，強調建設生態文明、建設美麗中國是我們的一項戰略任務，要給子孫後代留下天藍、地綠、水淨的美好家園。2014年3月7日，在參加十二屆全國人大二次會議貴州代表團審議時，我進一步強調了這個觀點。七是堅持新發展理念。2015年10月，在黨的十八屆五中全會上，我提出了創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，強調創新發展注重的是解決發展動力問題，協調發展注重的是解決發展不平衡問題，綠色發展注重的是解決人與自然和諧問題，開放發展注重的是解決發展內外聯動問題，共享發展注重的是解決社會公平正義問題，強調堅持新發展理念是關系我國發展全局的一場深刻變革。八是推進供給側結構性改革。2015年11月10日，在中央財經領導小組會議上，我提出要著力加強供給側結構性改革。2015年12月18日，在中央經濟工作會議上，我強調供給側結構性改革的關鍵是抓好「去產能、去庫存、去杠杆、降成本、補短板」。2018年12月19日，在中央經濟工作會議上，我提出了「鞏固、增強、提升、暢通」的8字新要求，強調這八字方針是當前和今後一個時期深化供給側結構性改革、推動經濟高質量發展管總的要求。九是發展不平衡不充分。2017年10月，在黨的十九大上，我強調我國社會主要矛盾已經轉化爲人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，強調這是關系全局的史性變化。十是推動高質量發展。2017年10月，在黨的十九大上，我強調基於我國社會主要矛盾已經轉化爲人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾這一事實，以及新發展理念的要求，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。十一是建設現代化經濟體系。2017年10月，在黨的十九大上，我強調建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。十二是構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。2020年4月10日，在中央財經委會議上，我強調要構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。十三是統籌發展和安全。2015年5月29日，在中央政治局集體學習時，我強調要牢固樹立安全發展理念。2016年1月18日，在省部級主要領導幹部專題研討班上，我從4個方面分析了我們搞開放發展所面臨的風險挑戰。2018年1月5日，在新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部研討班上，我從8個方面列舉了16個需要高度重視的風險。2019年1月21日，我們專門舉辦了省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班，我在開班式上分析了要防範化解政治、意識形態、經濟、對美經貿鬥爭、科技、社會、對外工作、黨自身等8個領域的重大風險並提出了明確要求，強調我們必須始終保持高度警惕，既要高度警惕「黑天鵝」事件，也要防範「灰犀牛」事件。

我回顧這個過程是要強調，黨的十八大以來我們對經濟社會發展提出了許多重大理論和理念，其中新發展理念是最重要、最主要的。新發展理念是一個系統的理論體系，回答了關於發展的目的、動力、方式、路徑等一系列理論和實踐問題，闡明了我們黨關於發展的政治立場、價值導向、發展模式、發展道路等重大政治問題。全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念。要注意把握好以下幾點。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

第一，從根本宗旨把握新發展理念。古人說：「天地之大，黎元爲本。」人民是我們黨執政的最深厚基礎和最大底氣。爲人民謀幸福、爲民族謀複興，這既是我們黨領導現代化建設的出發點和落腳點，也是新發展理念的「根」和「魂」。只有堅持以人民爲中心的發展思想，堅持發展爲了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，才會有正確的發展觀、現代化觀。蘇聯是世界上第一個社會主義國家，取得過輝煌成就，但後來失敗了、解體了，其中一個重要原因是蘇聯共產黨脫離了人民，成爲一個只維護自身利益的特權官僚集團。即使是實現了現代化的國家，如果執政黨背離人民，也會損害現代化成果。

實現共同富裕不僅是經濟問題，而且是關系黨的執政基礎的重大政治問題。我們決不能允許貧富差距越來越大、窮者愈窮富者愈富，決不能在富的人和窮的人之間出現一道不可逾越的鴻溝。當然，實現共同富裕，要統籌考慮需要和可能，按照經濟社會發展規律循序漸進。同時，這項工作也不能等，要自覺主動解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，推動社會全面進步和人的全面發展，促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體人民，不斷增強人民群衆獲得感、幸福感、安全感，讓人民群衆真真切切感受到共同富裕不僅僅是一個口號，而是看得見、摸得著、真實可感的事實。

第二，從問題導向把握新發展理念。我國發展已經站在新的史起點上，要根據新發展階段的新要求，堅持問題導向，更加精准地貫徹新發展理念，切實解決好發展不平衡不充分的問題，推動高質量發展。比如，科技自立自強成爲決定我國生存和發展的基礎能力，存在諸多「卡脖子」問題。比如，我國城鄉區域發展差距較大，而究竟怎樣解決這個問題，有很多新的問題需要深入研究，尤其是區域板塊分化重組、人口跨區域轉移加快、農民落戶城市意願下降等問題要抓緊研究、明確思路。比如，加快推動經濟社會發展全面綠色轉型已經形成高度共識，而我國能源體系高度依賴煤炭等化石能源，生產和生活體系向綠色低碳轉型的壓力都很大，實現2030年前碳排放達峰、2060年前碳中和的目標任務極其艱巨。比如，隨著經濟全球化出現逆流，外部環境越來越複雜多變，大家認識到必須處理好自立自強和開放合作的關系，處理好積極參與國際分工和保障國家安全的關系，處理好利用外資和安全審查的關系，在確保安全前提下擴大開放。總之，進入新發展階段，對新發展理念的理解要不斷深化，舉措要更加精准務實，真正實現高質量發展。

第三，從憂患意識把握新發展理念。「不困在於早慮，不窮在於早豫。」隨著我國社會主要矛盾變化和國際力量對比深刻調整，我國發展面臨的內外部風險空前上升，必須增強憂患意識、堅持底線思維，隨時准備應對更加複雜困難的局面。「十四五」規劃《建議》把安全問題擺在非常突出的位置，強調要把安全發展貫穿國家發展各領域和全過程。如果安全這個基礎不牢，發展的大廈就會地動山搖。要堅持政治安全、人民安全、國家利益至上有機統一，既要敢於鬥爭，也要善於鬥爭，全面做強自己，特別是要增強威懾的實力。宏觀經濟方面要防止大起大落，資本市場上要防止外資大進大出，糧食、能源、重要資源上要確保供給安全，要確保產業鏈供應鏈穩定安全，要防止資本無序擴張、野蠻生長，還要確保生態環境安全，堅決抓好安全生產。在社會領域，要防止大規模失業風險，加強公共衛生安全，有效化解各類群體性事件。要加強保障國家安全的制度性建設，借鑒其他國家經驗，研究如何設置必要的「玻璃門」，在不同階段加不同的鎖，有效處理各類涉及國家安全的問題。

第三個問題：加快構建新發展格局

加快構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是「十四五」規劃《建議》提出的一項關系我國發展全局的重大戰略任務，需要從全局高度準確把握和積極推進。

近年來，經濟全球化遭遇逆流，國際經濟循環格局發生深度調整。新冠肺炎疫情也加劇了逆全球化趨勢，各國內顧傾向上升。新冠肺炎疫情期間，我到幾個省進行調查研究，深入了解抗疫情況，調研複工複產中出現的問題。我在浙江考察時發現，在疫情沖擊下全球產業鏈供應鏈發生局部斷裂，直接影響到我國國內經濟循環。當地不少企業需要的國外原材料進不來、海外人員來不了、貨物出不去，不得不停工停產。我感覺到，現在的形勢已經很不一樣了，大進大出的環境條件已經變化，必須根據新的形勢提出引領發展的新思路。所以，去年4月，我就提出要建立以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，黨的十九屆五中全會對構建新發展格局作出全面部署。這是把握未來發展主動權的戰略性布局和先手棋，是新發展階段要著力推動完成的重大史任務，也是貫徹新發展理念的重大舉措。

我國作爲一個人口衆多和超大市場規模的社會主義國家，在邁向現代化的史進程中，必然要承受其他國家都不曾遇到的各種壓力和嚴峻挑戰。毛澤東同志1936年的一段話，至今都對我們有啓示意義。他說：「無論處於怎樣複雜、嚴重、慘苦的環境，軍事指導者首先需要的是獨立自主地組織和使用自己的力量。被敵逼迫到被動地位的事是常有的，重要的是要迅速地恢複主動地位。如果不能恢複到這種地位，下文就是失敗。主動地位不是空想的，而是具體的，物質的。」我們只有立足自身，把國內大循環暢通起來，努力煉就百毒不侵、金剛不壞之身，才能任由國際風雲變幻，始終充滿朝氣生存和發展下去，沒有任何人能打倒我們、卡死我們！加快構建新發展格局，就是要在各種可以預見和難以預見的狂風暴雨、驚濤駭浪中，增強我們的生存力、競爭力、發展力、持續力，確保中華民族偉大複興進程不被遲滯甚至中斷。

在實踐中，我們要注意防範一些認識誤區：一是只講前半句，片面強調「以國內大循環爲主」，主張在對外開放上進行大幅度收縮；二是只講後半句，片面強調「國內國際雙循環」，不顧國際格局和形勢變化，固守「兩頭在外、大進大出」的舊思路；三是各自爲政、畫地爲牢，不關心建設全國統一的大市場、暢通全國大循環，只考慮建設本地區本區域小市場、搞自己的小循環；四是認爲暢通經濟循環就是暢通物流，搞低層次物流循環；五是一講解決「卡脖子」技術難題，什麽都自己幹、搞重複建設，專盯「高大上」項目，不顧客觀實際和產業基礎，結果成了爛尾項目；六是講擴大內需、形成國內大市場，又開始搞盲目借貸擴大投資、過度刺激消費，甚至又去大搞高能耗、高排放的項目；七是不重視供給側結構性改革，只注重需求側管理，無法形成供給創造需求的更高水平動態平衡；八是認爲這只是經濟科技部門的事，同自己部門關系不大，等等。這些認識都是片面的甚至是錯誤的，必須加以防範和糾正。

構建新發展格局的關鍵在於經濟循環的暢通無阻，就像人們講的要調理好統攝全身陰陽氣血的任督二脈。經濟活動需要各種生產要素的組合在生產、分配、流通、消費各環節有機銜接，從而實現循環流轉。在正常情況下，如果經濟循環順暢，物質產品會增加，社會財富會積聚，人民福祉會增進，國家實力會增強，從而形成一個螺旋式上升的發展過程。如果經濟循環過程中出現堵點、斷點，循環就會受阻，在宏觀上就會表現爲增長速度下降、失業增加、風險積累、國際收支失衡等情況，在微觀上就會表現爲產能過剩、企業效益下降、居民收入下降等問題。在我國發展現階段，暢通經濟循環最主要的任務是供給側有效暢通，有效供給能力強可以穿透循環堵點、消除瓶頸制約，可以創造就業和提供收入，從而形成需求能力。因此，我們必須堅持深化供給側結構性改革這條主線，繼續完成「三去一降一補」的重要任務，全面優化升級產業結構，提升創新能力、競爭力和綜合實力，增強供給體系的韌性，形成更高效率和更高質量的投入產出關系，實現經濟在高水平上的動態平衡。

我講過，構建新發展格局最本質的特征是實現高水平的自立自強。當前，我國經濟發展環境出現了變化，特別是生產要素相對優勢出現了變化。勞動力成本在逐步上升，資源環境承載能力達到了瓶頸，舊的生產函數組合方式已經難以持續，科學技術的重要性全面上升。在這種情況下，我們必須更強調自主創新。因此，在「十四五」規劃《建議》中，第一條重大舉措就是科技創新，第二條就是突破產業瓶頸。我們必須把這個問題放在能不能生存和發展的高度加以認識，全面加強對科技創新的部署，集合優勢資源，有力有序推進創新攻關的「揭榜挂帥」體制機制，加強創新鏈和產業鏈對接，明確路線圖、時間表、責任制，適合部門和地方政府牽頭的要牽好頭，適合企業牽頭的政府要全力支持。中央企業等國有企業要勇挑重擔、敢打頭陣，勇當原創技術的「策源地」、現代產業鏈的「鏈長」。

當今世界，最稀缺的資源是市場。市場資源是我國的巨大優勢，必須充分利用和發揮這個優勢，不斷鞏固和增強這個優勢，形成構建新發展格局的雄厚支撐。擴大內需並不是應對金融風險和外部沖擊的一時之策，也不是要搞大水漫灌，更不是只加大政府投入力度，而是要根據我國經濟發展實際情況，建立起擴大內需的有效制度，釋放內需潛力，加快培育完整內需體系，加強需求側管理，擴大居民消費，提升消費層次，使建設超大規模的國內市場成爲一個可持續的史過程。

構建新發展格局，實行高水平對外開放，必須具備強大的國內經濟循環體系和穩固的基本盤，並以此形成對全球要素資源的強大吸引力、在激烈國際競爭中的強大競爭力、在全球資源配置中的強大推動力。既要持續深化商品、服務、資金、人才等要素流動型開放，又要穩步拓展規則、規制、管理、標准等制度型開放。要加強國內大循環在雙循環中的主導作用，塑造我國參與國際合作和競爭新優勢。要重視以國際循環提升國內大循環效率和水平，改善我國生產要素質量和配置水平。要通過參與國際市場競爭，增強我國出口產品和服務競爭力，推動我國產業轉型升級，增強我國在全球產業鏈供應鏈創新鏈中的影響力。我國企業的利益已延伸到全球各個角落，大家要注重了解國際事務，深入研究利益攸關國、貿易夥伴國、投資對象國的情況，做到心中有數、趨利避害。

總之，進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，是由我國經濟社會發展的理論邏輯、史邏輯、現實邏輯決定的，三者緊密關聯。進入新發展階段明確了我國發展的史方位，貫徹新發展理念明確了我國現代化建設的指導原則，構建新發展格局明確了我國經濟現代化的路徑選擇。把握新發展階段是貫徹新發展理念、構建新發展格局的現實依據，貫徹新發展理念爲把握新發展階段、構建新發展格局提供了行動指南，構建新發展格局則是應對新發展階段機遇和挑戰、貫徹新發展理念的戰略選擇。

第四個問題：加強黨對社會主義現代化建設的全面領導

中國特色社會主義，最本質的特征是中國共產黨領導，最鮮明的特色是理論創新和實踐創新、制度自信和文化自信緊密結合，在推動發展上擁有強大的政治優勢、理論優勢、制度優勢、文化優勢。貫徹落實黨的十九屆五中全會精神要同貫徹落實黨的十九屆四中全會精神緊密結合起來，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化，把堅持黨的全面領導的政治優勢、堅持中國特色社會主義制度的制度優勢同堅持新發展理念的理論優勢統一起來，推動黨對社會主義現代化建設的領導在職能配置上更加科學合理、在體制機制上更加完備完善、在運行管理上更加高效。

黨的十九屆五中全會精神能否貫徹落實好，事關未來5年、15年乃至更長時期黨和國家事業發展大局。全會通過的「十四五」規劃《建議》內容十分豐富，既有宏觀思路、指導原則、戰略思想，又有具體要求，既有黨的十八大以來一以貫之的戰略部署，又有新的重大判斷、新的戰略舉措，不狠下一番功夫，是學不到手的。學不到手，貫徹全會精神就抓不住要害、踩不到點上、落不到實處。各級領導幹部特別是高級幹部要原原本本學習、逐條逐段領悟，在整體把握的前提下，突出領會好重點和創新點，發揚理論聯系實際的優良學風，立足當前、著眼長遠，增強工作積極性、主動性、創造性。

我多次講，高級幹部要成爲馬克思主義政治家，各級領導幹部要成爲政治上的明白人。前不久，在中央政治局民主生活會上，我又突出講了這個問題。經濟工作從來都不是抽象的、孤立的，而是具體的、聯系的。各級領導幹部特別是高級幹部必須立足中華民族偉大複興戰略全局和世界百年未有之大變局，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，心懷「國之大者」，不斷提高把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的政治能力、戰略眼光、專業水平，敢於擔當、善於作爲，把黨中央決策部署貫徹落實好。

我們黨要領導一個十幾億人口的東方大國實現社會主義現代化，必須堅持實事求是、穩中求進、協同推進，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進，實現發展質量、結構、規模、速度、效益、安全相統一。全面建設社會主義現代化，一個地區、一個民族都不能落下，同時我國區域差異大、發展不平衡，現代化進程不可能齊步走，要鼓勵有條件的地區率先實現現代化，支持帶動其他地區實現現代化。

年關將至，地方黨政領導幹部要在防疫情、保供應、保民生、保安全、保穩定方面多上心、多用心，把化解風險的工作抓早、抓細、抓實，營造安定祥和的社會環境。要持之以恒抓好常態化疫情防控工作，全面細致落實各項防控舉措，迅速有效管控散發病例。要全面排查各種社會矛盾，加強分析研判，把握各種潛在風險因素，主動進行防範化解。要做好春節期間能源和物資供應保障、交通安全等工作。要完善社會治安防控體系，嚴厲打擊破壞人民群衆生命財產安全的違法犯罪行爲，確保社會安定。對拖欠工程款和農民工工資等容易引發群體性事件的問題，要及時化解。

同志們！我常常想起鄧小平同志1992年講的一段話：「如果從建國起，用一百年時間把我國建設成中等水平的發達國家，那就很了不起！從現在起到下世紀中葉，將是很要緊的時期，我們要埋頭苦幹。我們肩膀上的擔子重，責任大啊！」現在，擔子壓在我們大家身上了，責任落在我們大家肩上了，我們大家一定要勇挑重擔、勇擔重責，團結帶領人民真抓實幹、埋頭苦幹，努力作出無愧於黨、無愧於人民、無愧於史的成績來！

責任編輯：鄧國強