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習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字

國情動向 11:01 2021/05/05

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習近平文章評今天世界大局：就是一個「亂」字

中共中央機關刊物《求是》雜誌刊載中共總書記習近平文章，闡述中國發展當前面對的挑戰與機遇；其中談及今天世界大局時形容，「就是一個『亂』字」，並指新冠肺炎疫情全球大流行之下，各國制度優越性高下立判。但他同時提出，中國目前面對的挑戰是前所未有。

中國成控制國內新冠疫情，減低社會經濟承受的衝擊。在此前的一些官方論述中，已認為中國抗疫成功顯示制度優越。

而《求是》在最新一期刊載的習近平文章，題為《把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局》，實際是習今年1月11日在「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班」上講話。

習：疫情下各國制度優越性 高下立判

習近平在文中細數新中國的各個發展階段後，已經明確了未來發展的路線圖和時間表。「這就是，到2035年，用3個五年規劃期，基本實現社會主義現代化。然後，再用3個五年規劃期，到本世紀中葉，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

習然後話鋒一轉，談及當前世界大局：

今世界正經百年未有之大變局。最近一段時間以來，世界最主要的特點就是一個「亂」字，而這個趨勢看來會延續下去。

對於當前疫情，他指出，這次應對新冠肺炎疫情全球大流行，各國的領導力和制度優越性如何，高下立判。「時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。

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但習近平同時說，「我們必須清醒看到，當前和今後一個時期，雖然我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇和挑戰之大都前所未有」，但總體上機遇大於挑戰。

習指中國面對的機遇 總體大於挑戰

其中面對挑戰方面，習近平提到貧富問題。他指出，實現共同富裕不僅是經濟問題，而且是關系黨的執政基礎的重大政治問題；並強調，「我們決不能允許貧富差距越來越大、窮者愈窮富者愈富，決不能在富的人和窮的人之間出現一道不可逾越的鴻溝」。

習近平《求是》刊文 從4方面談中國發展（全文）

習近平訪湘江紀念園：困難再大 想想紅軍長征血戰（多圖）

談及深入新發展理念，習近平說，要切實解決好發展不平衡不充分的問題，推動高質量發展：

比如，科技自立自強成爲決定我國生存和發展的基礎能力，存在諸多「卡脖子」問題。

比如，我國城鄉區域發展差距較大，而究竟怎樣解決這個問題，有很多新的問題需要深入研究，尤其是區域板塊分化重組、人口跨區域轉移加快、農民落戶城市意願下降等問題要抓緊研究、明確思路。

比如，加快推動經濟社會發展全面綠色轉型已經形成高度共識，而我國能源體系高度依賴煤炭等化石能源，生產和生活體系向綠色低碳轉型的壓力都很大，實現2030年前碳排放達峰、2060年前碳中和的目標任務極其艱巨。

比如，隨著經濟全球化出現逆流，外部環境越來越複雜多變，大家認識到必須處理好自立自強和開放合作的關係，處理好積極參與國際分工和保障國家安全的關系，處理好利用外資和安全審查的關系，在確保安全前提下擴大開放。

他又說，宏觀經濟方面要防止大起大落，資本市場上要防止外資大進大出，糧食、能源、重要資源上要確保供給安全，要確保產業鏈供應鏈穩定安全，要防止資本無序擴張、野蠻生長，還要確保生態環境安全，堅決抓好安全生產。

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責任編輯：鄧國強

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